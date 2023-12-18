Λογαριασμός
Πρωτοφανείς πλημμύρες στην Αυστραλία: Αεροπλάνα βυθίστηκαν κάτω από το νερό, κροκόδειλοι κολυμπούν στους δρόμους της πόλης (Βίντεο)

Χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και αρκετοί ανέβηκαν στην στέγη νοσοκομείου για να σωθούν από τις ξαφνικές πλημμύρες

κροκόδειλος Αυστραλία

Ολόκληρη πόλη εκκενώθηκε στο βόρειο Κουίνσλαντ στην Αυστραλία από τις πρωτοφανείς πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή.

Χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και αρκετοί ανέβηκαν στην στέγη νοσοκομείου για να σωθούν από τις ξαφνικές πλημμύρες, σύμφωνα με το BBC.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που προκλήθηκαν από έναν τροπικό κυκλώνα προκάλεσαν βροχές ενός έτους σε ορισμένες περιοχές.

Οι εικόνες δείχνουν αεροπλάνα βυθισμένα στο αεροδρόμιο του Κερνς και έναν κροκόδειλο που φαίνεται να περιπλανιέται στους πλημμυρισμένους δρόμους της πόλης. Παράλληλα, άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους μέσα σε βάρκες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι ή αγνοούμενοι.

Οι έντονες βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν για άλλες 24 ώρες.

Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν διασωθεί, πολλά σπίτια έχουν πλημμυρίσει, το ρεύμα και οι δρόμοι έχουν αποκοπεί και το πόσιμο νερό λιγοστεύει.

Ο πρωθυπουργός του Κουίνσλαντ, Στίβεν Μάιλς, είπε στην Αυστραλιανή Ραδιοφωνική Εταιρεία ότι η φυσική καταστροφή ήταν «η χειρότερη που μπορώ να θυμηθώ».

Πηγή: skai.gr

TAGS: Αυστραλία κροκόδειλος πλημμύρες
