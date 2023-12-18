Ολόκληρη πόλη εκκενώθηκε στο βόρειο Κουίνσλαντ στην Αυστραλία από τις πρωτοφανείς πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή.

Χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και αρκετοί ανέβηκαν στην στέγη νοσοκομείου για να σωθούν από τις ξαφνικές πλημμύρες, σύμφωνα με το BBC.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που προκλήθηκαν από έναν τροπικό κυκλώνα προκάλεσαν βροχές ενός έτους σε ορισμένες περιοχές.

Οι εικόνες δείχνουν αεροπλάνα βυθισμένα στο αεροδρόμιο του Κερνς και έναν κροκόδειλο που φαίνεται να περιπλανιέται στους πλημμυρισμένους δρόμους της πόλης. Παράλληλα, άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους μέσα σε βάρκες.

BREAKING: Planes are submerged at Cairns airport in #Australia after torrential rain causes flooding pic.twitter.com/2egeQkbEVE — Breaking Alerter (@BreakingAlerter) December 18, 2023

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι ή αγνοούμενοι.

Οι έντονες βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν για άλλες 24 ώρες.

Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν διασωθεί, πολλά σπίτια έχουν πλημμυρίσει, το ρεύμα και οι δρόμοι έχουν αποκοπεί και το πόσιμο νερό λιγοστεύει.

MAJOR FLOODING IS OCCURRING AT CAIRNS AIRPORT AND KAMERUNGA BRIDGE DURING SUNDAY EVENING.



RIVER LEVELS ARE NOW ABOVE THE MARCH 1977 FLOOD LEVEL.



For flood emergency assistance contact the SES on 132 500. For life threatening emergencies, call Triple Zero (000) immediately. pic.twitter.com/1JERjfeLrG — Queensland Ambulance (@QldAmbulance) December 17, 2023

Ο πρωθυπουργός του Κουίνσλαντ, Στίβεν Μάιλς, είπε στην Αυστραλιανή Ραδιοφωνική Εταιρεία ότι η φυσική καταστροφή ήταν «η χειρότερη που μπορώ να θυμηθώ».

Πηγή: skai.gr

