Πρώτη συνέντευξη Τύπου του Μερτς ως νικητή των γερμανικών εκλογών: Τι είπε για σχηματισμό κυβέρνησης, AfD, Τραμπ, Νετανιάχου και ΝΑΤΟ

Ο νικητής των γερμανικών εκλογών Φρίντριχ Μερτς ευχαρίστησε τους 40 εκατομμύρια ψηφοφόρους που ψήφισαν το κόμμα του. Μιλώντας στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου μετά τη χθεσινή του νίκη, ο Μερτς ευχαρίστησε το προσωπικό της προεκλογικής εκστρατείας και είπε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά καλό εκλογικό αποτέλεσμα, χαιρετίζοντας την αύξηση του κόμματος κατά 4,4% και τα 3 εκατ. περισσότερες ψήφους που πήρε σε σύγκριση με το 2021.

Ο Μερτς σημείωσε ότι οι συντηρητικοί «έχουν ξεκάθαρη εντολή» να σχηματίσουν κυβέρνηση και επισήμανε τις 11 επιπλέον έδρες που έχει το κόμμα του στο κοινοβούλιο.

Είπε επίσης ότι αυτό επιτρέπει στο κόμμα του να κυβερνήσει μόνο με τους Σοσιαλδημοκράτες ως εταίρους συνασπισμού. «Αυτό είναι που θέλουμε», είπε ο Μερτς.

Συνασπισμό με το SPD επιθυμεί ο Φρίντριχ Μερτς - Απόψε οι πρώτες συνομιλίες

Ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η Χριστιανική Ένωση επιθυμεί να σχηματίσει κυβερνητικό συνασπισμό με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) και θα έχει ήδη σήμερα τις πρώτες συνομιλίες με την ηγετική του ομάδα. Εντός των προσεχών ημερών, ο κ. Μερτς θα συναντηθεί και με τον απερχόμενο καγκελάριο Όλαφ Σολτς.

«Στόχος είναι να υπάρξει μια κυβέρνηση ικανή να αναλάβει και πάλι σύντομα δράση. Η Γερμανία χρειάζεται μια κυβέρνηση ικανή για δράση», δήλωσε ο Μερτς και τόνισε ότι θέλει να γίνει «καγκελάριος όλων των Γερμανών», ακόμη και αυτών που δεν ψήφισαν την Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU). Χαρακτήρισε ωστόσο «ανησυχητική» την κατάσταση στα ανατολικά κρατίδια, όπου, όπως είπε, το CDU δεν έχει κερδίσει ούτε μία εκλογική περιφέρεια. «Βλέπω με μεγάλη ανησυχία τι συμβαίνει στην ανατολή, ενόψει και των επόμενων κρατιδιακών εκλογών το 2026 στο Βερολίνο, όπου χθες πρώτη δύναμη αναδείχθηκε η Αριστερά. Για το μεταναστευτικό, το οποίο εξελίχθηκε σε κεντρικό ζήτημα της προεκλογικής αντιπαράθεσης, ο Φρίντριχ Μερτς επανέλαβε ότι θέλει να συνεχιστεί η απόρριψη μεταναστών στα σύνορα: «Κανείς μας δεν θέλει να κλείσει τα σύνορα. Αλλά πρέπει να εφαρμοστούν προσωρινά απορρίψεις. Είναι νομικά εφικτό», δήλωσε.

Ενόψει των διαπραγματεύσεων με το SPD, o Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι το κόμμα αντιμετωπίζει υπαρξιακή κρίση μετά το ιστορικά χαμηλό ποσοστό που κατέγραψε χθες. Διαβεβαίωσε ωστόσο: «Δεν έχω κανένα συμφέρον να καταστρέψω το SPD» και επανέλαβε την ανάγκη για γρήγορες διαπραγματεύσεις, με στόχο η νέα κυβέρνηση να είναι έτοιμη για δράση έως το Πάσχα. Τόνισε παράλληλα ότι θα συναντηθεί με τον Όλαφ Σολτς προκειμένου να συζητηθεί η ομαλή μετάβαση εξουσίας και να κατοχυρωθεί ότι η υπηρεσιακή κυβέρνηση δεν θα λάβει καμία μακροπρόθεσμα δεσμευτική απόφαση για την Γερμανία χωρίς προηγουμένως να συμβουλευτεί την Χριστιανική Ένωση.

Ο Μερτς κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις εκλογικές επιδόσεις του AfD

Συνεχίζοντας, τόνισε ότι το γεγονός ότι το ακροδεξιό AfD της Άλις Βάιντελ έχει διπλασιάσει το ποσοστό του σε ποσοστιαία βάση αποτελεί «ένα πραγματικό καμπανάκι κινδύνου, ένα πραγματικό καμπανάκι συναγερμού για τα πολιτικά κόμματα του κέντρου της Γερμανίας να βρουν κοινές λύσεις».

Περιέγραψε επίσης τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησής του.

Πρώτον, ο Μερτς είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να οργανώσει τη δική της άμυνα.

Η δεύτερη ανησυχία είναι η μετανάστευση, είπε ο Μερτς, ενώ η οικονομία - και συγκεκριμένα οι θέσεις εργασίας - σηματοδοτούν ένα βασικό ζήτημα για το κόμμα του.

Δήλωσε βέβαιος ότι το κόμμα του θα βρει λύση.

Κυβέρνηση μέχρι το Πάσχα

Ο Μερς σημείωσε ότι η Γερμανία χρειάζεται έναν σταθερό κυβερνητικό συνασπισμό, καθώς οι διεθνείς υποθέσεις τρέχουν ταχύτητα και είναι προς το συμφέρον όλων να σχηματιστεί ένας συνασπισμός το συντομότερο δυνατό.

Ο Μερτς επανέλαβε ότι ελπίζει να έχει σχηματιστεί κυβέρνηση μέχρι το Πάσχα. «Ο κόσμος δεν πρόκειται να μας περιμένει», τόνισε.

Είναι «12 παρά 5» για την Ευρώπη

Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή πολιτική της κυβέρνησής του, ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι είναι «12 παρά 5» για την Ευρώπη και για αυτό, όπως είπε, πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι. Ήδη χθες το βράδυ μίλησε στο τηλέφωνο με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και σκοπεύει να συντονιστεί μαζί του για την αντιμετώπιση της νέας στάσης των ΗΠΑ. «Υποθέτω ότι υπό τον Ντόναλντ Τραμπ το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την Ευρώπη θα μειωθεί, αλλά εξακολουθώ να ελπίζω ότι θα διατηρηθεί η καλή διατλαντική σχέση. Αυτό όμως απαιτεί συμφωνία εντός Ευρώπης», τόνισε ο αρχηγός του CDU.

«Θα πρέπει να επιτραπεί στον Νετανιάχου να επισκεφθεί τη Γερμανία»

Ο πιθανός επόμενος καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς δήλωσε τη Δευτέρα ότι προσκάλεσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να επισκεφθεί τη χώρα και ότι θα βρει τρόπο να το κάνει χωρίς να συλληφθεί βάσει εντάλματος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

«Νομίζω ότι είναι εντελώς παράλογη η έννοια ότι ένας Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν μπορεί να επισκεφθεί τη Γερμανία», δήλωσε ο Μερτς σε συνέντευξη Τύπου μια ημέρα αφότου οι συντηρητικοί του κέρδισαν το μεγαλύτερο ποσοστό ψήφων στις εθνικές εκλογές.

Ο Μερτς ανέφερε ότι είπε στον Νετανιάχου τηλεφωνικά «ότι θα βρούμε τρόπους για να επισκεφθεί τη Γερμανία και να φύγει ξανά χωρίς να συλληφθεί».

Το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την Ευρώπη μειώνεται

Ο Μερτς ρωτήθηκε για το αν έχει «κάψει τις γέφυρες του» σε σχέση με το σχέδιο σύναψης συμφωνίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις εκκλήσεις του νωρίτερα να ανεξαρτητοποιηθεί η Ευρώπη από τις ΗΠΑ.

Ο Μερτς είπε ότι όλα τα μηνύματα που προέρχονται από τις ΗΠΑ καθιστούν σαφές ότι το ενδιαφέρον και η προθυμία για συνεργασία με την Ευρώπη «φθίνει».

Σημείωσε ότι ελπίζει ότι μπορεί να πείσει τις ΗΠΑ ότι είναι προς το συμφέρον τους να έχουν καλές «διατλαντικές σχέσεις».

Μιλώντας για την πολιτική «Πρώτα η Αμερική» του Τραμπ, ο Μερτς είπε: «Εάν οι διατλαντικές σχέσεις καταστραφούν, αυτό θα ήταν επιζήμιο για την Ευρώπη, αλλά θα ήταν επίσης πολύ αρνητικό για τις ΗΠΑ». «Θα κάνω λοιπόν ό,τι περνάει από το χέρι μου για να συντηρήσω αυτή την καλή διατλαντική σχέση», τόνισε.

Τα ζητήματα της ανατολικής Γερμανίας θα μπορούσαν σύντομα να φτάσουν στα δυτικά της χώρας

Ύστερα, ρωτήθηκε για την κακή απόδοση του κόμματός του στην ανατολική Γερμανία, όπου δεν κέρδισε ούτε μία εκλογική περιφέρεια.

«Ανησυχούμε πολύ για το τι συμβαίνει στα ανατολικά», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Μερτς είπε ότι ακούει από συναδέλφους του στα ανατολικά ότι αν το κόμμα δεν λύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Γερμανία, οι συντηρητικοί θα αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα και στα δυτικά.

Πρέπει να λύσουμε αυτά τα ζητήματα, είπε ο Μερτς, για να «αφαιρέσουμε το γόνιμο έδαφος κάτω από τα πόδια» του AfD.

Ο Μερτς πιστεύει ότι το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να λειτουργεί καλά παρά την ένταση με τις ΗΠΑ

Ερωτηθείς σχετικά με το ΝΑΤΟ, ο Μερτς δήλωσε ότι είναι πεπεισμένος ότι το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να λειτουργεί καλά. Είπε ότι είχε μια καλή συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα του της συμμαχίας Μαρκ Ρούτε.

Σημείωσε ότι ο Ρούτε και ο Τραμπ έχουν καλή προσωπική σχέση, οπότε ελπίζει ότι υπάρχει η ευκαιρία να διατηρηθεί η διατλαντική σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.

Ο Μερτς πρόσθεσε ότι είναι ικανοποιημένος που βλέπει το Ηνωμένο Βασίλειο να υποστηρίζει το ΝΑΤΟ.

Ερωτηθείς τι μήνυμα θα ήθελε να στείλει στον Τραμπ, ο Μερτς είπε ότι το μήνυμά του είναι απλό: «Μας ενδιαφέρει πολύ ως Ευρωπαίους να έχουμε και να διατηρήσουμε μια καλή σχέση με τις ΗΠΑ».

Ο Μερτς είπε ότι δεν έχει ακούσει ακόμη τίποτα από την πρώην καγκελάριο Μέρκελ

Ο νέος καγκελάριος ρωτήθηκε αν η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ τον συνεχάρη. Μέχρι στιγμής, είπε ότι δεν έχει ακούσει τίποτα από τη Μέρκελ, αλλά πρόσθεσε ότι είναι πιθανό να έχει χάσει το μήνυμά της, αφού έλαβε εκατοντάδες μηνύματα τις τελευταίες ώρες.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα φέτος, η Μέρκελ κατηγόρησε τον Μερτς ότι είχε γυρίσει την πλάτη σε μια προηγούμενη δέσμευσή του να μην συνεργαστεί με την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στο κοινοβούλιο. Ωστόσο, σε χθεσινές δηλώσεις του επανέλαβε ότι δεν έχει σκοπό να συνεργαστεί με το AfD σε μια κυβέρνηση συνασπισμού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.