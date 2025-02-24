Ο Μερτς προσκάλεσε τον Νετανιάχου στη Γερμανία παρά το διεθνές ένταλμα σύλληψης - Τι απαντά το ΔΠΔ

Ο πιθανός επόμενος καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς δήλωσε τη Δευτέρα ότι προσκάλεσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να επισκεφθεί τη χώρα και ότι θα βρει τρόπο να πραγματοποιηθεί το ταξίδι χωρίς να συλληφθεί βάσει εντάλματος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

«Νομίζω ότι είναι εντελώς παράλογη η έννοια ότι ένας Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν μπορεί να επισκεφθεί τη Γερμανία», δήλωσε ο Μερτς σε συνέντευξη Τύπου μια ημέρα αφότου οι συντηρητικοί του κέρδισαν το μεγαλύτερο ποσοστό ψήφων στις εθνικές εκλογές.

Ο Μερτς ανέφερε ότι είπε στον Νετανιάχου τηλεφωνικά «ότι θα βρούμε τρόπους για να επισκεφθεί τη Γερμανία και να φύγει ξανά χωρίς να συλληφθεί».

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού δήλωσε ότι ο Νετανιάχου συνεχάρη τον Μερτς και ότι ο Μερτς είπε στον Νετανιάχου ότι θα τον καλέσει στη Γερμανία «παρά τη σκανδαλώδη απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να χαρακτηρίσει τον πρωθυπουργό εγκληματία πολέμου».

Σχολιάζοντας τη δήλωση του Μερτς, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ανέφερε ότι «σύμφωνα με το καταστατικό της Ρώμης η εκτέλεση των αποφάσεων του δικαστηρίου αποτελεί νομική υποχρέωση. Δεν είναι αρμοδιότητα των κρατών να καθορίζουν μονομερών την ορθότητα των νομικών αποφάσεων του Δικαστηρίου».

Υπενθυμίζεται ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με έδρα τη Χάγη εξέδωσε εντάλματα σύλληψης κατά του Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνάς του, καθώς και για αξιωματούχους της Χαμάς για φερόμενα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν στη Γάζα.

Και οι 27 χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, έχουν υπογράψει την ιδρυτική συνθήκη του δικαστηρίου, του μοναδικού μόνιμου διεθνούς δικαστηρίου για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, που απαιτεί από τα μέλη να συλλαμβάνουν τους υπόπτους στο έδαφός τους.

Οι Γερμανοί αισθάνονται ιδιαίτερη ευθύνη απέναντι στο Ισραήλ λόγω της κληρονομιάς του Ολοκαυτώματος και ο Μερτς έχει καταστήσει σαφές ότι είναι ισχυρός σύμμαχος. Αλλά η Γερμανία έχει επίσης ισχυρή παράδοση υποστήριξης της διεθνούς δικαιοσύνης για τα εγκλήματα πολέμου.

Το κόμμα της Αριστεράς χαρακτήρισε την πρόσκληση του Μερτς «καταστροφική».

Πηγή: skai.gr

