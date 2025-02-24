Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέληξε σε συμφωνία με την Ουκρανία για την απομάκρυνση κατοίκων της ρωσικής περιφέρειας Κουρσκ, η οποία έχει εν μέρει καταληφθεί από τον ουκρανικό στρατό, και πως αυτοί βρίσκονται ήδη στην ουκρανική περιφέρεια Σούμι.

"Υπάρχουν άνθρωποι (κάτοικοι της περιφέρειας Κουρσκ) που βρίσκονται ήδη στο Σούμι σήμερα. Μια συμφωνία επιτεύχθηκε με τον Ερυθρό Σταυρό και την ουκρανική πλευρά προκειμένου να απομακρυνθούν προς τη Ρωσία μέσω Λευκορωσίας", δήλωσε η Ρωσίδα αξιωματούχος αρμόδια για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Τατιάνα Μοσκάλκοβα, όπως μετέδωσαν τα κρατικά πρακτορεία ειδήσεων Ria Novosti και Tass.

Καμία άλλη διευκρίνιση δεν έχει δοθεί αυτά τα κρατικά ΜΜΕ. Οι ουκρανικές αρχές δεν έχουν κάνει προσώρας καμία ανακοίνωση.

Το Κίεβο είχε ωστόσο ήδη πει ότι θα ήταν ευνοϊκό σε μια τέτοια απομάκρυνση, αν η Μόσχα τη ζητούσε.

Από την πλευρά της, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) στην Ουκρανία δήλωσε πως δεν είναι αρμοδιότητά της να επιβεβαιώσει τη ρωσική ανακοίνωση.

"Για τέτοιες επιχειρήσεις επαναπατρισμού, επαφίεται στα μέρη της σύγκρουσης να έλθουν σε συμφωνία απευθείας για τις λεπτομέρειες", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Πατ Γκρίφιθς, ο εκπρόσωπος της ΔΕΕΣ στην Ουκρανία.

"Αν τα δύο μέρη συμφωνήσουν στις λεπτομέρειες, είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε την ασφαλή και με αξιοπρέπεια διέλευση των αμάχων που επιθυμούν να επιστρέψουν στη Ρωσία", πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως οι Ρώσοι άμαχοι που βρίσκονται στο Σούμι λαμβάνουν ήδη τη βοήθεια του Ερυθρού Σταυρού.

Ο ουκρανός στρατός εισέβαλε τον Αύγουστο του 2024 στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ και εξακολουθεί να κατέχει, παρά μια σημαντική αντεπίθεση της Ρωσίας, αρκετές εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα που το Κίεβο ελπίζει να χρησιμοποιήσει ως διαπραγματευτικό χαρτί σε περίπτωση συνομιλιών με τη Μόσχα. Η Ρωσία κατέχει από την πλευρά της περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους, και έχει αποκλείσει κάθε ανταλλαγή εδάφους.

Εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, Ρώσοι άμαχοι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, έχουν εγκλωβιστεί από την ουκρανική επίθεση εναντίον της περιφέρειας Κουρσκ. Ορισμένοι κατάφεραν να φθάσουν στην ουκρανική μεθοριακή περιφέρεια Σούμι.

Τις τελευταίες εβδομάδες η οργή των συγγενών τους στη Ρωσία αυξήθηκε, με αυτούς να κατηγορούν τη Μόσχα ότι δεν έκανε αρκετά για να τους απομακρύνει.

Οι ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου, ο επαναπατρισμός νεκρών και αμάχων είναι ένα σπάνιο πεδίο συνεργασίας ανάμεσα στη Μόσχα και στο Κίεβο αφότου η Ρωσία εξαπέλυσε την επίθεσή της, πριν από ακριβώς τρία χρόνια, εναντίον της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.