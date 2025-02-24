Ουκρανία: Το Κίεβο και η Ουάσινγκτον βρίσκονται στο «τελικό» στάδιο των διαπραγματεύσεων για τα ορυκτά

Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ βρίσκονται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία, που θα δίδει στην Ουάσινγκτον πρόσβαση στα ουκρανικά ορυκτά σε αντάλλαγμα για προστασία, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική κυβέρνηση, αναφερόμενη στο θέμα αυτό που βρισκόταν στο επίκεντρο εντάσεων ανάμεσα στο Κίεβο και την Ουάσινγκτον.

Το Κίεβο και η Ουάσινγκτον ενδιαφέρονται για πρόσβαση των ΗΠΑ στον ορυκτό πλούτο της Ουκρανίας, αλλά ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας.

«Η ουκρανική και η αμερικανική ομάδα βρίσκονται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων όσον αφορά τη συμφωνία για τα ορυκτά», ανέφερε σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Όλχα Στεφανίσινα.

«Οι διαπραγματεύσεις ήταν πολύ εποικοδομητικές, με σχεδόν όλες τις σημαντικές λεπτομέρειες να έχουν οριστικοποιηθεί», διαβεβαίωσε.

Ukrainian and U.S. teams are in the final stages of negotiations regarding the minerals agreement. The negotiations have been very constructive, with nearly all key details finalized. We are committed to completing this swiftly to proceed with its signature. We hope both US and… — Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) February 24, 2025

Το θέμα αυτό προκάλεσε εντάσεις με την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία ασκεί πιέσεις στην Ουκρανία να υπογράψει τη συμφωνία αυτή, κάτι το οποίο το Κίεβο αρνείτο να κάνει, επικαλούμενο την απουσία εγγυήσεων ασφαλείας από την αμερικανική πλευρά και δυσμενείς οικονομικούς όρους.

Ο Ζελένσκι απέκλεισε ξανά χθες, Κυριακή, να υπογράψει μια συμφωνία, για την οποία θα πρέπει να πληρώνουν «δέκα γενιές Ουκρανών».

Αφού ευθυγραμμίστηκε με τη ρωσική θέση, σύμφωνα με την οποία η Ουκρανία ευθύνεται για την έναρξη του πολέμου, και ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα χωρίς ουκρανική ή ευρωπαϊκή συμμετοχή, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε ότι η Ουκρανία πρέπει να δώσει στις ΗΠΑ 500 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρίσιμης σημασίας πρώτες ύλες ως αποπληρωμή για τη βοήθεια, την οποία έχει ήδη λάβει το Κίεβο από την προηγούμενη κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν.

Ο Ζελένσκι σημείωσε χθες ότι η Ουάσινγκτον παρείχε στη χώρα του 67 δισεκατομμύρια δολάρια σε όπλα και 31,5 δισεκατομμύρια σε άμεση δημοσιονομική στήριξη, και ότι αυτά χορηγήθηκαν κυρίως υπό τη μορφή δωρεών και ότι δεν θα αναγνωρίσει τη βοήθεια που παρείχε η κυβέρνηση Μπάιντεν ως δάνειο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε αρνηθεί και νωρίτερα αυτόν τον μήνα να υπογράψει αρχικό σχέδιο συμφωνίας, προκαλώντας απογοήτευση στον Λευκό Οίκο. Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσαν ωστόσο χθες ότι αναμένουν πως μια συμφωνία θα υπογραφεί αυτήν την εβδομάδα, ενώ και ο Ζελένσκι γνωστοποίησε επίσης χθες πως έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες για το θέμα αυτό.

«Ελπίζουμε οι Αμερικανοί και οι Ουκρανοί ηγέτες να μπορέσουν να υπογράψουν" τη συμφωνία "στην Ουάσινγκτον το ταχύτερο δυνατό για να δείξουμε τη δέσμευσή μας για τις επόμενες δεκαετίες», υπογράμμισε επίσης σήμερα η Στεφανίσινα στην ανάρτησή της στο X.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.