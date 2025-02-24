Έτοιμο να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού με τη Χριστιανική Ένωση εμφανίζεται το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), προειδοποιεί ωστόσο ότι δεν υπάρχει «αυτοματισμός», αλλά την τελική απόφαση θα λάβουν τα μέλη. Να «τελειώσει σωστά» τη θητεία του θέλει ο απερχόμενος καγκελάριος Όλαφ Σολτς.

Μετά την εκλογική ήττα του SPD, ο Όλαφ Σολτς δήλωσε ότι θέλει να τελειώσει σωστά το έργο του ως επικεφαλής της κυβέρνησης «μέχρι την τελευταία μέρα» και πρόσθεσε ότι ήταν για αυτόν μεγάλη τιμή να είναι ο ένατος καγκελάριος της ομοσπονδιακής Γερμανίας και ο τέταρτος σοσιαλδημοκράτης στο αξίωμα. Ο κ. Σολτς έκανε και πάλι λόγο για «πικρό αποτέλεσμα», για το οποίο, όπως είπε, φέρει και ο ίδιος ευθύνη και τόνισε ότι το SPD είναι απολύτως απαραίτητο για τη Γερμανία, ως μαχητής για τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη και για την καλή συνύπαρξη. Φέτος ο κ.Σολτς θα συμπληρώσει 50 χρόνια ως μέλος του SPD. «Αυτό είναι ένα ξεχωριστό γεγονός για μένα», σημείωσε και επαναβεβαίωσε ότι θα παραμείνει στην Bundestag ως βουλευτής, αφού κέρδισε την απευθείας εντολή στην εκλογική του περιφέρεια, το Πότσνταμ του Βρανδεμβούργου. «Το γεγονός ότι οι ψηφοφόροι της εκλογικής μου περιφέρειας με εκλέγουν απευθείας στην Bundestag είναι ένα πολύ ιδιαίτερο σημείο υπερηφάνειας για μένα», δήλωσε και πρόσθεσε ότι σκοπεύει να σεβαστεί την προτίμησή τους.

Ενόψει των διαπραγματεύσεων με τη Χριστιανική Ένωση για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού, ο γενικός γραμματέας του SPD Ματίας Μιρς προειδοποίησε για «δύσκολες» συνομιλίες και τόνισε ότι δεν υπάρχουν «αυτοματισμοί» στη διαδικασία. «Δεν υπάρχει αυτοματισμός, αλλά ασφαλώς το δημοκρατικό κέντρο πρέπει σε αυτές τις εποχές να προσπαθήσει να συνεργαστεί», δήλωσε ο κ. Μιρς και πρόσθεσε ότι όλα εξαρτώνται από το πώς θα συμπεριφερθεί στις διαπραγματεύσεις ο Φρίντριχ Μερτς. «Τότε θα ξέρουμε εάν μπορεί αυτή η συνεργασία πραγματικά να λειτουργήσει», πρόσθεσε και ξεκαθάρισε ότι στο τέλος ούτως ή άλλως, την απόφαση θα λάβουν τα μέλη του SPD. «Το εάν το SPD θα συμμετάσχει σε κυβέρνηση δεν είναι βέβαιο. Αυτό θα αποφασιστεί εντός τω ν επόμενων εβδομάδων και μηνών. Η μπάλα είναι στο γήπεδο του Φρίντριχ Μερτς, για να προσεγγίσει τους Σοσιαλδημοκράτες και να αναζητήσει τον διάλογο. Στο τέλος αποφασίζουν τα μέλη», δήλωσε στο ίδιο πνεύμα και ο αρχηγός του SPD Λαρς Κλινγκμπάιλ.

Την ίδια ώρα στο εσωτερικό του SPD, η συμπρόεδρος Σάσκια Έσκεν δήλωσε ότι επιθυμεί να παραμείνει στη θέση της παρά την ήττα, ενώ ο κ. Κλινγκμπάιλ θα διεκδικήσει παράλληλα και τη θέση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος στην Bundestag. Η απόφαση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του αρχηγού της νεολαίας του SPD Φίλιπ Τούρμερ, ο οποίος δήλωσε ότι οι δύο αρχηγοί του κόμματος φέρουν την ευθύνη για το κακό εκλογικό αποτέλεσμα και, ειδικά για την απόφαση του κ. Κλινγκμπάιλ να γίνει επικεφαλής των βουλευτών, σημείωσε ότι «αυτή η προσέγγιση δημιουργεί την αναπόφευκτη εντύπωση ότι η πρώτη αντίδραση ενός από τους αρχιτέκτονες της αποτυχίας ήταν να αρπάξει την προεδρία της Κ.Ο.».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

