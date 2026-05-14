Έμφαση στις διατροφικές προτιμήσεις του Ντόναλντ Τραμπ έδωσαν οι εμπνευστές του μενού που σερβιρίστηκε προς τιμήν του στο επίσημο δείπνο στο Πεκίνο, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας των συνομιλιών μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Κινέζoυ ηγέτη.

Ο Σι Τζινπίνγκ παρέθεσε ένα μενού με εκλεκτές κινεζικές γεύσεις, αρκετές από τις οποίες φαίνεται να επελέγησαν με γνώμονα τα «δύσκολα» γούστα του Αμερικανού προέδρου.

Οι προσκεκλημένοι στο κρατικό δείπνο της Πέμπτης είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν «αστακό σε σούπα ντομάτας», «τραγανά μοσχαρίσια παϊδάκια», «ψητή πάπια Πεκίνου», «σιγομαγειρεμένα εποχικά λαχανικά», «σολομό σιγομαγειρεμένο με σάλτσα μουστάρδας» και «τηγανητό ψωμάκι γεμιστό με χοιρινό», σύμφωνα με τον κατάλογο που δόθηκε στους δημοσιογράφους που συνοδεύουν τον αμερικανό πρόεδρο.

Η περίφημη ψητή πάπια Πεκίνου θεωρείται το χαρακτηριστικότερο πιάτο της κινεζικής πρωτεύουσας, ενώ το τηγανητό χοιρινό ψωμάκι αποτελεί κλασική επιλογή πρωινού στις νοτιοανατολικές περιοχές της Κίνας, συμπεριλαμβανομένης της Σαγκάης.

Για επιδόρπιο, το μενού περιελάμβανε «γλυκό σε σχήμα κοχυλιού», τιραμισού, καθώς και ποικιλία φρούτων και παγωτού.



