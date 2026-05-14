Θα βοηθήσει ο Σι τον Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν;

Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα που αιωρούνται πάνω από τη σύνοδο Σι - Τραμπ είναι αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να πείσει τον Κινέζο ηγέτη να βοηθήσει, ώστε η Τεχεράνη να αποδεχθεί τις αμερικανικές απαιτήσεις για τον τερματισμό του πολέμου της με το Ιράν.

Θεωρητικά, η Κίνα -η οποία θέλει να παρουσιάζεται ως παγκόσμιος διαμεσολαβητής- διαθέτει ισχυρό προφίλ για αυτόν τον ρόλο, σημειώνει το CNN.

Το 2023, το Πεκίνο βοήθησε στη διαμεσολάβηση για την επαναπροσέγγιση μεταξύ του Ιράν και της παραδοσιακής αντιπάλου του, της Σαουδικής Αραβίας. Η Κίνα διατηρεί επίσης απευθείας δίαυλο επικοινωνίας με το Ιράν, φιλοξενώντας τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί για συνομιλίες στο Πεκίνο την περασμένη εβδομάδα, καθώς και με το Πακιστάν, το οποίο είχε φιλοξενήσει προηγούμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Το Πεκίνο διαθέτει επίσης σημαντική επιρροή πάνω στην Τεχεράνη, καθώς αποτελεί κρίσιμη οικονομική σανίδα σωτηρίας, αγοράζοντας πάνω από το 90% του ιρανικού πετρελαίου.

Παράλληλα, έχει και δικούς του λόγους να επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου. Πρώτον, η εξαγωγικά εξαρτημένη κινεζική οικονομία θα υποστεί πλήγμα από μια παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης. Επιπλέον, η Κίνα δέχεται αμερικανικές πιέσεις για τις εισαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

Ωστόσο, ο Σι είναι πιθανό να αντιμετωπίσει με προσοχή τα αιτήματα της κυβέρνησης Τραμπ.

Το Πεκίνο θέλει να προβάλλεται ως εναλλακτικός ηγέτης απέναντι στις ΗΠΑ και όχι ως χώρα που εκτελεί τις επιθυμίες τους. Επίσης, δεν θα θελήσει να φανεί ότι ενισχύει οποιαδήποτε συμφωνία που θα ενδυνάμωνε τη στρατιωτική κυριαρχία των ΗΠΑ. Επιπλέον, το Ιράν αποτελεί διπλωματικό εταίρο σε διεθνείς οργανισμούς όπως οι BRICS, τους οποίους ο Σι επιδιώκει να ενισχύσει.

Αντίθετα, ο Κινέζος ηγέτης πιθανότατα θα συνεχίσει να ζητά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, κερδίζοντας έτσι θετική στάση από τις ΗΠΑ, ενώ ταυτόχρονα θα φροντίζει το Πεκίνο να μη θέσει σε κίνδυνο το ευρύτερο στρατηγικό του όραμα και τις σχέσεις του με τους εταίρους του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.