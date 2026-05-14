Ο Βρετανός υπουργός Υγείας, Γουές Στρίτινγκ (Wes Streeting), παραιτήθηκε την Πέμπτη από την κυβέρνηση, δηλώνοντας ότι έχασε την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο και την ηγεσία του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ (Keir Starmer) και ζητώντας παράλληλα τη διεξαγωγή εσωκομματικής διαδικασίας για την ανατροπή του. Ο τελευταίος πάντως δεν δείχνει καμία πρόθεση να αποχωρήσει.

Ο Στρίτινγκ αναμένεται να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος και την πρωθυπουργία.

Τα καταστροφικά αποτελέσματα του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος στις τοπικές εκλογές της περασμένης εβδομάδας βύθισαν τη Βρετανία σε μια νέα κρίση. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μόλις δύο χρόνια αφότου ο Στάρμερ κέρδισε μια ισχυρή πλειοψηφία, υποσχόμενος να φέρει σταθερότητα και να βάλει τέλος σε μια δεκαετία πολιτικού χάους.

Μετά από ημέρες πιέσεων από έναν αυξανόμενο αριθμό Εργατικών βουλευτών, οι οποίοι ζητούσαν από τον Στάρμερ είτε να παραιτηθεί είτε να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, ο Στρίτινγκ έγινε το πρώτο κορυφαίο στέλεχος της κυβέρνησης που άνοιξε τα χαρτιά του, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Είναι πλέον σαφές ότι δεν θα είστε εσείς αυτός που θα οδηγήσει το Εργατικό Κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές, και ότι οι βουλευτές και τα συνδικάτα των Εργατικών επιθυμούν η συζήτηση για την επόμενη μέρα να αποτελέσει μια μάχη ιδεών, και όχι μια σύγκρουση προσωπικοτήτων ή μικροκομματικών φατριών», ανέφερε ο Στρίτινγκ σε επιστολή του που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα X.

«Η διαδικασία αυτή πρέπει να είναι ευρεία και να περιλαμβάνει το καλύτερο δυνατό δυναμικό υποψηφίων. Στηρίζω αυτή την προσέγγιση και ελπίζω ότι θα τη διευκολύνετε», πρόσθεσε.

Στην επιστολή του προς τον πρωθυπουργό, ο Στρίτινγκ, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι έχει «χάσει την εμπιστοσύνη του» στην ηγεσία του Κιρ Στάρμερ και ότι, ως εκ τούτου, θα ήταν «ανέντιμο και αντίθετο με τις αρχές του» να παραμείνει στη θέση του.

Χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα των εκλογών της περασμένης εβδομάδας «πρωτοφανή», τόσο ως προς την έκταση της ήττας όσο και ως προς τις συνέπειες αυτής της αποτυχίας. Προσθέτει, επίσης, ότι οι προοδευτικοί πολίτες σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο «χάνουν όλο και περισσότερο την πίστη τους» στην ικανότητα του Εργατικού Κόμματος να εκπληρώσει την ευθύνη του: να προσφέρει ελπίδα ότι οι καλύτερες μέρες της Βρετανίας είναι μπροστά μας.

Ο πρώην υπουργός Υγείας επισημαίνει επίσης συγκεκριμένους λόγους για τη «χαμηλή δημοτικότητα» της σημερινής κυβέρνησης. Μεταξύ αυτών, αναφέρει την απόφαση για την περικοπή του επιδόματος θέρμανσης στους συνταξιούχους.

Απευθυνόμενος στον Στάρμερ, σημειώνει: «Οφείλετε επίσης να ακούτε τους συναδέλφους σας, συμπεριλαμβανομένων των απλών βουλευτών. Η αυταρχική αντιμετώπιση των αντίθετων φωνών υποβαθμίζει την πολιτική μας ζωή».

Καταλήγοντας, προσθέτει ότι το γεγονός ότι υπηρέτησε ως υπουργός Υγείας ήταν «η μεγαλύτερη χαρά της ζωής του», σημειώνοντας ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) βρίσκεται «σε τροχιά ανάκαμψης», αλλά απομένουν «ακόμη πάρα πολλά να γίνουν».

Αναλυτικά η επιστολή της παραίτησής του

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Τα αποτελέσματα εκδόθηκαν και είμαι στην ευχάριστη θέση να σας αναφέρω ότι πέτυχα τους φιλόδοξους στόχους που μου θέσατε όταν ανέλαβα τα καθήκοντα ως Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. Τα σημερινά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι ξεπεράσαμε τον στόχο μας για τους χρόνους αναμονής παρά τις απεργίες, και ότι οι λίστες αναμονής μειώθηκαν κατά 110.000 τον Μάρτιο - η μεγαλύτερη μηνιαία μείωση εκτός της περιόδου του Covid από το 2008- πράγμα που σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε τροχιά επίτευξης της ταχύτερης βελτίωσης στους χρόνους αναμονής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) στην ιστορία.

Το μόνο ερώτημα που έχει σημασία στη διακυβέρνηση είναι αν αφήνουμε στους διαδόχους μας μια καλύτερη κατάσταση από αυτή που κληρονομήσαμε. Οι χρόνοι ανταπόκρισης των ασθενοφόρων για εμφράγματα και εγκεφαλικά είναι πλέον οι ταχύτεροι των τελευταίων πέντε ετών. Οι χρόνοι αναμονής στα Επείγοντα βελτιώνονται, με τα στοιχεία για την τετράωρη αναμονή να είναι επίσης τα καλύτερα της τελευταίας πενταετίας. Έχουμε προσλάβει 2.000 επιπλέον γενικούς γιατρούς και η ικανοποίηση των πολιτών αυξήθηκε από το 60% στο 74,5% από τότε που αναλάβαμε την εξουσία. Πετύχαμε τον στόχο μας για την πρόσληψη 8.500 στελεχών ψυχικής υγείας τρία χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Τα καταφέραμε αυτά ισοσκελίζοντας παράλληλα τον προϋπολογισμό για πρώτη φορά μετά από εννέα χρόνια και ξεπερνώντας κατά πολύ τον στόχο παραγωγικότητας του NHS (2%), αγγίζοντας το 2,8%, αυτό σημαίνει ότι οι επενδύσεις που κάνουμε πιάνουν τόπο και ότι οι πολίτες μπορούν να αισθάνονται μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ότι οι φόροι τους αξιοποιούνται σωστά.

Τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς την εξαιρετική ηγετική ομάδα υπουργών, υπηρεσιακών παραγόντων και ειδικών συμβούλων που συγκροτήσαμε στο Υπουργείο Υγείας και στο NHS -με την υποδειγματική καθοδήγηση της Σαμάνθα Τζόουνς και του σερ Τζιμ Μάκι, ο οποίος αποδείχθηκε «ιππότης με λαμπερή πανοπλία» και λαμπρός ηγέτης των 1,5 εκατομμυρίων εργαζομένων, στους οποίους βασίζεται όλη αυτή η επιτυχία.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας αποτελεί την ενσάρκωση όλων των θετικών στοιχείων της Βρετανίας και των αξιών μας. Χάρη στην κυβέρνηση των Εργατικών, βρίσκεται σε τροχιά ανάκαμψης: έγιναν πολλά, αλλά απομένουν να γίνουν ακόμη περισσότερα.

Όλα αυτά αποτελούν βάσιμους λόγους για να παραμείνω στη θέση μου. Όμως, όπως γνωρίζετε από τη συζήτησή μας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, έχοντας χάσει την εμπιστοσύνη μου στην ηγεσία σας, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι το να πράξω κάτι τέτοιο θα ήταν ανέντιμο και αντίθετο με τις αρχές μου.

Τα αποτελέσματα των εκλογών της περασμένης εβδομάδας ήταν πρωτοφανή —τόσο ως προς την έκταση της ήττας όσο και ως προς τις συνέπειες αυτής της αποτυχίας. Για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μας, οι εθνικιστές βρίσκονται στην εξουσία σε κάθε γωνιά του Ηνωμένου Βασιλείου —συμπεριλαμβανομένου ενός επικίνδυνου αγγλικού εθνικισμού που εκπροσωπείται από τον Νάιτζελ Φάρατζ και το κόμμα Reform UK. Αυτό συνιστά μια υπαρξιακή απειλή για τη μελλοντική ακεραιότητα του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ παράλληλα το Reform UK αποτελεί απειλή για τις αξίες και τα ιδανικά που έκαναν αυτή τη χώρα σπουδαία. Οι προοδευτικοί πολίτες σε όλη τη χώρα αντιλαμβάνονται αυτή την απειλή και την ευθύνη μας να την αντιμετωπίσουμε, αλλά χάνουν όλο και περισσότερο την πίστη τους ότι το Εργατικό Κόμμα είναι ικανό να σταθεί στο ύψος της ιστορικής του ευθύνης: να νικήσει τον ρατσισμό και να προσφέρει ελπίδα, μέσω της σοσιαλδημοκρατίας, ότι οι καλύτερες μέρες της Βρετανίας είναι μπροστά μας.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η μη δημοφιλής εικόνα αυτής της Κυβέρνησης υπήρξε καθοριστικός και κοινός παράγοντας για τις ήττες μας σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία. Αξιόλογα στελέχη των Εργατικών έχασαν τις έδρες τους χωρίς δική τους υπαιτιότητα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι στους οποίους θα μπορούσαμε να σταθούμε: από μεμονωμένα πολιτικά λάθη, όπως η απόφαση για την περικοπή του επιδόματος θέρμανσης στους συνταξιούχους, μέχρι την ομιλία περί «νησιού ξένων», που άφησαν τη χώρα να μην γνωρίζει ποιοι είμαστε ή τι πραγματικά πρεσβεύουμε.

Έχετε πολλά σπουδαία προτερήματα που θαυμάζω. Οδηγήσατε το κόμμα μας σε μια νίκη που ελάχιστοι πίστευαν ότι ήταν εφικτή το 2024 και ήμουν περήφανος που πολεμήσαμε μαζί στην πρώτη γραμμή εκείνης της προεκλογικής εκστρατείας. Έχετε επιδείξει θάρρος και ηγετική ικανότητα στη διεθνή σκηνή -κυρίως με το να κρατήσετε τη Βρετανία έξω από τον πόλεμο στο Ιράν.

Όμως, εκεί που χρειαζόμαστε όραμα, υπάρχει ένα κενό. Εκεί που χρειαζόμαστε κατεύθυνση, υπάρχει αδράνεια. Αυτό υπογραμμίστηκε από την ομιλία σας τη Δευτέρα. Οι ηγέτες αναλαμβάνουν την ευθύνη, αλλά πολύ συχνά αυτό σήμαινε ότι άλλοι έπρεπε να «πέσουν στο σπαθί τους» (να θυσιαστούν). Οφείλετε επίσης να ακούτε τους συναδέλφους σας, συμπεριλαμβανομένων των απλών βουλευτών, καθώς η αυταρχική αντιμετώπιση των αντίθετων φωνών υποβαθμίζει την πολιτική μας ζωή.

Ως μέλος της κυβέρνησής σας, γνωρίζω καλύτερα από τον καθένα ότι το κυβερνητικό έργο είναι δύσκολο. Και έτσι πρέπει να είναι, γιατί έχει σημασία. Αυτή η χώρα αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις. Για πρώτη φορά στην ιστορία μας, η επόμενη γενιά βρίσκεται αντιμέτωπη με μια χειρότερη κληρονομιά από την προηγούμενη. Έχουμε πολέμους να μαίνονται στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, οι οποίοι κάνουν τις προκλήσεις μας δυσκολότερες, όχι ευκολότερες. Βρισκόμαστε στα πρώτα στάδια μιας τεχνολογικής βιομηχανικής επανάστασης που έχει τεράστιες επιπτώσεις σε κάθε πτυχή της ζωής μας -κυρίως στο μέλλον της εργασίας. Δεν είναι σαφές αν ο 21ος αιώνας θα σφραγιστεί από τη δημοκρατία ή την τυραννία. Μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, τη λιτότητα, την καταστροφή του Brexit, τη Λιζ Τρας, την πανδημία του covid, τον πόλεμο στην Ουκρανία και τώρα τον πόλεμο στο Ιράν, η χώρα πρέπει να πιστέψει ξανά ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα και ότι η πολιτική είναι μέρος της λύσης, όχι η πηγή του προβλήματος. Αυτές είναι μεγάλες προκλήσεις που απαιτούν τολμηρό όραμα και μεγαλύτερες λύσεις από αυτές που προσφέρουμε.

Είναι πλέον σαφές ότι δεν θα οδηγήσετε εσείς το Εργατικό Κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές και ότι οι βουλευτές και τα συνδικάτα των Εργατικών επιθυμούν η συζήτηση για την επόμενη μέρα να αποτελέσει μια μάχη ιδεών, και όχι μια σύγκρουση προσωπικοτήτων ή μικροκομματικών φατριών. Η διαδικασία αυτή πρέπει να είναι ευρεία και να περιλαμβάνει το καλύτερο δυνατό δυναμικό υποψηφίων. Στηρίζω αυτή την προσέγγιση και ελπίζω ότι θα τη διευκολύνετε.

Το γεγονός ότι υπηρέτησα ως Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ήταν η μεγαλύτερη χαρά της ζωής μου και, ανεξάρτητα από τις διαφορές μας αυτή την εβδομάδα, παραμένω ειλικρινά ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δώσατε να προσφέρω, ενώ θλίβομαι βαθύτατα που αποχωρώ από την κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο.

Με εκτίμηση,

The Rt Hon, Wes Streeting, Μέλος του Κοινοβουλίου (MP)

Η ανακοίνωση κλιμακώνει την πίεση στον Στάρμερ

Η κίνησή του δεν αρκεί για να ξεκινήσει αυτόματα μια επίσημη διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας, αλλά αυξάνει κατακόρυφα την πίεση στον Βρετανό ηγέτη, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει αντέξει τις σποραδικές εκκλήσεις για παραίτηση.

Πηγές κοντά στον Στάρμερ -ο οποίος έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι θα δώσει μάχη για να κρατήσει τη θέση του- αναφέρουν ότι είναι αποφασισμένος να πολεμήσει σε οποιαδήποτε εσωκομματική αναμέτρηση. Εκεί ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος τόσο με τον Στρίτινγκ όσο και με κορυφαίους υπουργούς της αριστερής πτέρυγας του κόμματος.

Νωρίτερα την Πέμπτη, η πρώην αναπληρώτρια του Στάρμερ, Άντζελα Ρέινερ, ανακοίνωσε ότι απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες για εσκεμμένη φοροδιαφυγή αναφορικά με τις φορολογικές της δηλώσεις. Η εκκρεμότητα αυτή αποτελούσε εμπόδιο για την υποψηφιότητά της, ωστόσο η ίδια δεν διευκρίνισε αν σκοπεύει να διεκδικήσει επίσημα την ηγεσία.

Άλλοι πιθανοί υποψήφιοι από τη λεγόμενη «μετριοπαθή αριστερά» του κόμματος - η οποία τάσσεται υπέρ της μεγαλύτερης κρατικής παρέμβασης σε βασικούς κλάδους και της προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων, έχοντας στενούς δεσμούς με τα συνδικάτα - είναι ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, και ο Εντ Μίλιμπαντ, υπουργός Ενεργειακής Ασφάλειας.

Ο Μπέρναμ δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή βουλευτική έδρα, κάτι που είναι απαραίτητο για να θέσει υποψηφιότητα. Ακόμη και αν κάποιος βουλευτής παραιτούνταν για να του παραχωρήσει τη θέση του, η διαδικασία θα απαιτούσε εβδομάδες ή μήνες, γεγονός που ίσως τον θέσει εκτός κούρσας.

Ενώ τα στελέχη της μετριοπαθούς αριστεράς έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι θα επιδιώξουν να συμφωνήσουν σε έναν κοινό υποψήφιο, ο Στάρμερ διατηρεί ακόμα υποστηρικτές.

Ο 63χρονος πρώην νομικός συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμά του. Μάλιστα, την Πέμπτη, η υπουργός Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, προειδοποίησε τους βουλευτές να μην «βυθίσουν τη χώρα στο χάος», τη στιγμή που η «αναιμική» βρετανική οικονομία δείχνει σημάδια ανάκαμψης, καταγράφοντας απροσδόκητη ανάπτυξη τον Μάρτιο.

Σε κίνδυνο οι επενδύσεις στις δημόσιες υπηρεσίες, προειδοποιεί η Ριβς

Η Ριβς δήλωσε στο BBC ότι οι λίστες αναμονής στο Εθνικό Σύστημα Υγείας μειώνονται χάρη στις κυβερνητικές επενδύσεις.

«Αν το διακινδυνεύσουμε αυτό, θέτουμε σε κίνδυνο τις επενδύσεις στις δημόσιες υπηρεσίες μας, αλλά και την ανάπτυξη που είναι απαραίτητη για να βοηθήσουμε τους πολίτες με το κόστος ζωής», υπογράμμισε.

Αν και οι πιέσεις για παραίτηση είχαν υποχωρήσει προσωρινά την Τετάρτη, όταν η κυβέρνηση παρουσίασε το νομοθετικό της πρόγραμμα μέσω του Βασιλιά Καρόλου, η Πέμπτη εξελίχθηκε σε μια ακόμα σκληρή αναμέτρηση για τον Βρετανό πρωθυπουργό.

Η 46χρονη Ρέινερ δήλωσε ότι απαλλάχθηκε πλήρως χωρίς την επιβολή προστίμου, μια εξέλιξη που, όπως είπε, την δικαιώνει απέναντι «στην κατηγορία ότι επεδίωξε εσκεμμένα να αποφύγει την πληρωμή φόρων», ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για μια ενδεχόμενη διεκδίκηση της ηγεσίας.

Ωστόσο, απέφυγε να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της.

«Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να φέρουμε την αλλαγή. Δεν πρόκειται για προσωπική φιλοδοξία, αλλά ξέρω πόσο σημαντικό είναι», δήλωσε στην εφημερίδα The Guardian.

Αντίδραση από τον επιχειρηματικό κόσμο λόγω της πολιτικής αναταραχής

Η προοπτική μιας νέας εσωκομματικής κούρσας για την ανάδειξη του έβδομου κατά σειρά πρωθυπουργού της Βρετανίας τα τελευταία περίπου 10 χρόνια έχει εξοργίσει τον επιχειρηματικό κόσμο. Οι ηγέτες των επιχειρήσεων προειδοποιούν ότι η αστάθεια θα αποτρέψει τις επενδύσεις -τον τομέα δηλαδή που η κυβέρνηση των Εργατικών θεωρεί κρίσιμο για την ανάκαμψη της χώρας.

Η πολιτική αβεβαιότητα έχει ήδη αυξήσει το κόστος δανεισμού, καθώς ορισμένοι επενδυτές ανησυχούν για την πιθανή εκλογή ενός πιο αριστερού πρωθυπουργού, ο οποίος θα προχωρήσει σε αυξήσεις φόρων και δαπανών.

Δημοσκόπηση της εταιρείας Survation που είδε το φως της δημοσιότητας αυτή την εβδομάδα ανάμεσα σε μέλη των Εργατικών έδειξε ότι, σε περίπτωση παραίτησης του πρωθυπουργού, επικρατέστερος για τη διαδοχή θα ήταν ένας υποψήφιος από την αριστερή πτέρυγα του κόμματος.

Η επικεφαλής της Aviva, μίας από τις μεγαλύτερες χρηματοπιστωτικές εταιρείες της Βρετανίας, εξέφρασε την Πέμπτη τη δυσαρέσκειά της, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις πλήττονται σοβαρά από την πολιτική αστάθεια.

«Έχουν υπάρξει πάρα πολλές αλλαγές στην κυβερνητική στρατηγική και την ηγεσία μέσα στα μόλις έξι χρόνια που βρίσκομαι στη θέση της διευθύνουσας συμβούλου», δήλωσε στο Reuters η CEO Αμάντα Μπλανκ.

«Και θεωρώ ότι αυτό είναι επιζήμιο για μια ισχυρή οικονομία όπως του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και για την εικόνα μας στο εξωτερικό».

Πηγή: skai.gr

