Ο Λευκός Οίκος αποτιμά έως στιγμής θετικά την πρώτη ημέρα των κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζιπίνγκ, ενώ από τη σχετική ανακοίνωση προκύπτει σαφώς ότι το Ιράν αποτέλεσε βασικό θέμα συζήτησης των δύο πλευρών.



Η Τεχεράνη έχει στενούς δεσμούς με την Κίνα, η οποία είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής ιρανικού πετρελαίου. Ο Τραμπ αναμενόταν να πιέσει τον Σι για να βοηθήσει ώστε το Ιράν να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ.



«Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι το Στενό του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει ανοιχτό για να υποστηρίξει την ελεύθερη ροή ενέργειας», δήλωσε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σύμφωνα με το CNN.

Ο Σι, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, «κατέστησε επίσης σαφή την αντίθεση της Κίνας στην στρατιωτικοποίηση του Στενού και σε οποιαδήποτε προσπάθεια χρέωσης διοδίων για τη χρήση του, και εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει την εξάρτηση της Κίνας από το Στενό στο μέλλον».



Ο Αμερικανός αξιωματούχος δεν διευκρίνισε αν ο πρόεδρος της Κίνας συμφώνησε να καταστήσει πιο ενεργή τη συμμετοχή της Κίνας στην προσπάθεια να τερματιστεί η σύγκρουση.



Οι ηγέτες συζήτησαν επίσης την οικονομική συνεργασία, ενώ λεπτομέρειες σχετικά με τις αναμενόμενες εμπορικές συμφωνίες δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί. Το ναρκωτικό φαιντανύλη ήταν επίσης ένα από τα θέματα των συνομιλιών, δήλωσε ο αξιωματούχος, χαρακτηρίζοντας την πρώτη ημέρα των συναντήσεων «καλή». Στόχος του Τραμπ είναι το Πεκίνο να περιορίσει την εξαγωγή της φαιντανύλης και των χημικών ουσιών της, οι οποίες έχουν συμβάλει στην κρίση των οπιοειδών στις ΗΠΑ.

Παρά το καλό κλίμα μεταξύ των δύο ανδρών στη συνάντησή τους στο Παλάτι του Λαού που ολοκληρώθηκε το πρωί της Πέμπτης, ο πρόεδρος της Κίνας προειδοποίησε τον ομόλογό του των ΗΠΑ ότι εάν το ζήτημα της Ταϊβάν «δεν αντιμετωπιστεί σωστά», οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν ή και θα έρθουν σε σύγκρουση, ωθώντας τις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ σε «πολύ επικίνδυνο σημείο», ανέφερε το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ενημέρωσης Xinhua.

Ο Σι χαρακτήρισε την Ταϊβάν «το πιο σημαντικό ζήτημα» στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ στη συνάντησή του με τον Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται στο Πεκίνο για τη σύνοδο κορυφής με τον Κινέζο ηγέτη, σύμφωνα με το Xinhua.

Το Ιράν «τρομακτικά κοντά» στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων

Πραγματικότητα παραμένει η ιρανική πυρηνική απειλή για τις ΗΠΑ, παρά την εξόντωση της ιρανικής ηγεσίας και το μπαράζ καταστροφικών βομβαρδισμών.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, ενημερώνοντας την Τετάρτη τους Αμερικανούς γερουσιαστές, παραδέχθηκε ότι το Ιράν είναι «τρομακτικά κοντά» στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Ο Αμερικανός αξιωματούχος έκανε τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, ανέφερε το CNN.

«Απέχουν λίγες εβδομάδες, μόλις λίγες εβδομάδες, από το να μετατρέψουν αυτό το ουράνιο σε ουράνιο κατάλληλο για την κατασκευή όπλων» προειδοποίησε ο Ράιτ, αναφερόμενος στα ιρανικά αποθέματα ουρανίου. «Ακολουθεί βέβαια η διαδικασία μετατροπής σε όπλα, αλλά βρίσκονται πολύ κοντά στην κατασκευή πυρηνικών όπλων».

Πηγή: skai.gr

