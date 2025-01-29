Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς μίλησε για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών τον Απρίλιο, μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού της χώρας την τρίτη, εν μέσω μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Ο πρωθυπουργός Μίλος Βούτσεβιτς έγινε ο πιο υψηλόβαθμος αξιωματούχος που παραιτήθηκε μετά την κατάρρευση στέγαστρου σε σιδηροδρομικό σταθμό στην πόλη Νόβι Σαντ τον Νοέμβριο, γεγονός που προκάλεσε τον θάνατο 15 ανθρώπων και πυροδότησε πολύμηνες διαδηλώσεις.

Η παραίτησή του αποστεθαροποίησε την κυβέρνηση Βούτσιτς, με την αντιπολίτευση να ζητάει τον σχηματισμό προσωρινής κυβέρνησης.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμα το βράδυ της Τρίτης, ο Βούτσιτς δήλωσε ότι το κόμμα του θα χρειαστεί 10 ημέρες για να αποφασίσει αν θα σχηματίσει κυβέρνηση πλειοψηφίας ή αν θα διεξάγει πρόωρες βουλευτικές εκλογές.

«Οι νέες εκλογές θα μπορούσαν να διεξαχθούν τον Απρίλιο», δήλωσε ο Βούτσιτς, αποκλείοντας τη λύση μιας προσωρινής κυβέρνησης.

Η δήλωση αυτή σηματοδοτεί μια έντονη στροφή για τον Βούτσιτς, το κόμμα του οποίου κέρδισε εύκολα στις εκλογές του 2023, αλλά το τελευταίο διάστημα δέχεται όλο και περισσότερες πιέσεις.

Οι μικρές διαδηλώσεις στο Νόβι Σαντ επεκτάθηκαν μέχρι την πρωτεύουσα Βελιγράδι τις τελευταίες εβδομάδες. Φοιτητές, δάσκαλοι και άλλοι εργαζόμενοι διαδήλωσαν κατά χιλιάδες για να ρίξουν την ευθύνη για την τραγωδία του σταθμού στη διαφθορά εντός της κυβέρνησης Βούτσιτς.

Ο υπουργός Κατασκευών, Μεταφορών και Υποδομών και ο υπουργός Εμπορίου είχαν ήδη παραιτηθεί εξαιτίας του περιστατικού, αλλά αυτό δεν κατάφερε να καταστείλει τις διαμαρτυρίες.

«Έκανα αυτή την επιλογή (σ.σ. την παραίτηση) για να εκτονώσω τις εντάσεις», δήλωσε ο Βούτσεβιτς σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη στην οποία ανακοίνωσε την παραίτησή του. «Με τον τρόπο αυτό ικανοποιήσαμε όλα τα αιτήματα των πιο ριζοσπαστικών διαδηλωτών».

Ωστόσο, οι φοιτητές που ηγούνται των διαδηλώσεων δεν κατευνάστηκαν.

«Αυτοί που υποδαύλιζαν τις εντάσεις τα τελευταία 13 χρόνια προσπαθούν τώρα να εκτονώσουν τις εντάσεις», έγραψε στο Χ ο Lazar Stojakovic της Σχολής Οργανωτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου. «Δεν πρόκειται να πετύχει, μας χτυπούσατε, μας πατούσατε (με αυτοκίνητα), χτυπήσατε τους συναδέλφους μας στο Νόβι Σαντ, θα σας ξαναδώ στο δρόμο».

Στρατηγικός παίκτης

Ο Βούτσιτς θεωρείται στρατηγικός παίκτης στη διεθνή σκηνή λόγω των ιστορικών δεσμών της Σερβίας με τη Ρωσία και τη Δύση. Η Σερβία είναι υποψήφια για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και πρέπει να εξομαλύνει τις σχέσεις της με τη γείτονα και πρώην επαρχία της, το Κόσοβο.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης και οι οργανισμοί παρακολούθησης των δικαιωμάτων κατηγορούν τον ίδιο και το κόμμα του SNS (Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα) για δωροδοκία των ψηφοφόρων, καταστολή της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, βία κατά των αντιπάλων, διαφθορά και δεσμούς με το οργανωμένο έγκλημα. Ο Βούτσιτς και οι σύμμαχοί του αρνούνται τους ισχυρισμούς αυτούς.

Το κόμμα της αντιπολίτευσης Kreni-Promeni έχει ζητήσει μια προσωρινή κυβέρνηση αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες εγκεκριμένους από τους φοιτητές. Προέτρεψε επίσης τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην μποϊκοτάρουν τις εκλογές, εάν αυτές διεξαχθούν.

Οι διαδηλώσεις, στις οποίες συμμετέχουν φοιτητές που απέκλεισαν κεντρικό κόμβο του Βελιγραδίου αυτή την εβδομάδα, ήταν σε μεγάλο βαθμό ειρηνικές.

Όμως τρεις διαδηλωτές στο Νόβι Σαντ δέχθηκαν επίθεση τη Δευτέρα και κατηγόρησαν μέλη του SNS. Μια νεαρή γυναίκα υπέστη τραύματα στο κεφάλι και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία συνέλαβε τέσσερα άτομα για το περιστατικό, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εισαγγελία του Νόβι Σαντ.

Χιλιάδες φοιτητές συγκεντρώθηκαν στο Νόβι Σαντ το απόγευμα της Τρίτης για να διαμαρτυρηθούν για τον ξυλοδαρμό συναδέλφων τους.

