Η υπό παραίτηση κυβέρνηση της Σερβίας θα συνεδριάσει εκτάκτως, απόψε, παρουσία και του προέδρου της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιστς. Στη συνεδρίαση αναμένεται να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις του κυβερνητικού συνασπισμού. Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς μετά τη συνεδρίαση θα δώσει συνέντευξη Τύπου.

Έπειτα από την παραίτηση του πρωθυπουργού Μίλος Βούτσεβιτς, σήμερα το πρωί, ολόκληρη η κυβέρνηση θεωρείται υπηρεσιακή. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, η υπηρεσιακή κυβέρνηση μπορεί να ασκεί τα καθήκοντα της μέχρι να επικυρωθεί από τη βουλή η παραίτηση του πρωθυπουργού. Μόλις συμβεί αυτό κινούνται οι διαδικασίες για την εκλογή νέας κυβέρνησης. Εάν η βουλή δεν καταφέρει να αναδείξει κυβέρνηση, εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι υποχρεωμένος να τη διαλύσει και να προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές.

Ο Μίλος Βούτσεβιτς αναγκάστηκε να παραιτηθεί υπό την πίεση των φοιτητικών κινητοποιήσεων που ξεκίνησαν πριν από δυόμιση μήνες με αίτημα να αποδοθούν ευθύνες για τον θάνατο 15 ανθρώπων από την κατάρρευση του γείσου στον σιδηροδρομικό σταθμό, την 1η Νοεμβρίου του 2024. «Πράξη υπευθυνότητας» χαρακτήρισε την παραίτηση του ο Βούτσεβιτς εκφράζοντας την ελπίδα ότι «θα επανέλθει η ομαλότητα στην κοινωνία και η κανονικότητα στη λειτουργία των πολιτικών θεσμών». Ανέφερε ότι αφορμή για την παραίτηση του στάθηκαν δύο επεισόδια που συνέβησαν τα ξημερώματα της Τρίτης στο Νόβι Σαντ όπου ακτιβιστές του κόμματος του ( Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα- SNS) ξυλοκόπησαν φοιτητές η οποίοι κολλούσαν αφίσες στην πόλη. Μία φοιτήτρια τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τους δράστες της επίθεσης.

Σήμερα το απόγευμα έξω από τα γραφεία του SNS στο Νόβι Σαντ διαδήλωσαν χιλιάδες φοιτητές και πολίτες ενώ σε ένδειξη συμπαράστασης στην τραυματισμένη φοιτήτρια διαδήλωση πραγματοποιήθηκε και στην πόλη Νις στη νότια Σερβία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.