Τέσσερις αστυνομικοί δολοφονήθηκαν χθες Τρίτη κατά τη διάρκεια επίθεσης ενόπλων σε πόλη στην πολιτεία Οαχάκα, στο νότιο Μεξικό, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν ο Βίκτορ Μοράλες, ο αρχηγός της δημοτικής αστυνομίας στην Τουξτεπέκ, όπως έκανε γνωστό η γραμματεία (το υπουργείο) Ασφαλείας στην Οαχάκα.

Η επίθεση διαπράχθηκε νωρίς το πρωί, όταν ένστολοι αστυνομικοί που επέβαιναν σε πολιτικό αυτοκίνητο έγιναν στόχος πυρών. Ακόμη ένας αστυνομικός και δυο πολίτες τραυματίστηκαν.

Στάλθηκε στην Τουξτεπέκ (150.000 κάτοικοι) ειδική ομάδα για να διενεργήσει έρευνα προκειμένου να εξακριβωθεί ποιοι είναι και να συλληφθούν οι δράστες, δήλωσε ο επικεφαλής της πολιτειακής γραμματείας Ασφαλείας Ιβάν Γκαρσία κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Εξαιτίας της αύξησης της βίας που συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα, αναπτύχθηκαν από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού σε διάφορους τομείς στην Οαχάκα.

Ωστόσο, ο δήμος της Τουξτεπέκ αιτήθηκε να φύγουν οι στρατιωτικοί, διότι δεν έχει μέσα για τη φιλοξενία και την υποστήριξή τους, εξήγησε ο πολιτειακός υπουργός Ασφαλείας.

Από τον Δεκέμβριο του 2006, όταν άρχισε ο αμφιλεγόμενος «πόλεμος» κατά των καρτέλ των ναρκωτικών στο Μεξικό, έχουν δολοφονηθεί πάνω από 450.000 άνθρωποι και δεκάδες χιλιάδες άλλοι έχουν εξαφανιστεί, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.

Πηγή: skai.gr

