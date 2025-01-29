Η περιοδεία που προγραμματίζει να αρχίσει εντός της εβδομάδας ο νέος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην κεντρική Αμερική, συμπεριλαμβανομένου του Παναμά, έχει εν μέρει σκοπό να αντιμετωπιστεί η Κίνα, δήλωσε χθες Τρίτη η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox Business, καθώς ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει επανειλημμένα την πρόθεσή του να «πάρει πίσω» τη Διώρυγα του Παναμά.

«Εν μέρει αυτό το ταξίδι αφορά την αντιμετώπιση της Κίνας», δήλωσε η εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Τάμι Μπρους στο Fox Business.

Ερωτηθείσα αν ο κ. Ρούμπιο θα παρουσιάσει με «δογματικό» τρόπο στον Παναμά τις θέσεις της νέας αμερικανικής κυβέρνησης για τη Διώρυγα, η κυρία Μπρους —η οποία εργάστηκε για σειρά ετών στο Fox News— φάνηκε να απαντά αρνητικά. «Νομίζω είναι καθαρό πως το ζήτημα είναι η ανάπτυξη μιας σχέσης» και όχι να «δώσουμε διαταγές σε οποιαδήποτε άλλη χώρα», αλλά «να κάνουμε σαφές πως η σχέση με τις ΗΠΑ είναι κάτι που μπορεί να εμπιστεύεται κανείς, κάτι με πλεονεκτήματα όπως κάθε καλή σχέση», δήλωσε.

Ο κ. Τραμπ είπε επανειλημμένα πως θέλει να «πάρει πίσω» τη Διώρυγα του Παναμά, τη δεύτερη πιο πολυάσχολη διωκεάνεια διέλευση στον κόσμο, εγείροντας ανησυχία για το ενδεχόμενο να διατάξει στρατιωτική εισβολή στο κράτος της κεντρικής Αμερικής.

Ο Ρεπουμπλικάνος επιχειρηματολόγησε ότι ο Παναμάς παραβιάζει τη δέσμευσή του να επιδεικνύει ουδετερότητα όταν η Ουάσιγκτον του παρέδωσε τη Διώρυγα το 1999, ενώ διατείνεται —ψευδώς— πως την υποδομή ελέγχει πλέον η Κίνα.

Τη Διώρυγα διαχειρίζεται ανεξάρτητη δημόσια παναμαϊκή αρχή.

Η επιρροή της Κίνας μεγεθύνεται στην περιφέρεια της Λατινικής Αμερικής, κάτι που τροφοδοτεί ανησυχίες στην Ουάσιγκτον πως το Πεκίνο θα μπορούσε στο μέλλον να υποσκελίσει τις ΗΠΑ σε αυτή την πλούσια σε πόρους περιοχή του κόσμου.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, που χαρακτηρίζεται «γεράκι» έναντι της Κίνας, θα ταξιδέψει στον Παναμά και σε άλλες τέσσερις χώρες της κεντρικής Αμερικής και της Καραϊβικής από αυτή την εβδομάδα. Θα πρόκειται για το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό.

Ο νέος πρόεδρος Τραμπ έχει εξάλλου θέσει το ζήτημα της παράτυπης μετανάστευσης από χώρες της Λατινικής Αμερικής μέσω Μεξικού στο επίκεντρο της ατζέντας του.

Η σχέση ανάμεσα στις δυο μεγαλύτερες οικονομικές δυνάμεις του κόσμου είναι ολοένα περισσότερο συγκρουσιακή τα τελευταία χρόνια, για διάφορους λόγους, από την Ταϊβάν ως το εμπόριο και τους δασμούς, από την τεχνολογία και την κυβερνοασφάλεια ως τη Νότια Σινική Θάλασσα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.