Μόλις 27 ετών, η Κάρολαϊν Λέβιτ είναι η νεότερη εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου και χθες, Τρίτη, στάθηκε ενώπιον δημοσιογράφων για να απαντήσει στις ερωτήσεις τους. Σύμφωνα με τα δυτικά μέσα ενημέρωσης, υπερασπίστηκε σθεναρά το «πάγωμα» όλων των ομοσπονδιακών επιχορηγήσεων, κήρυξε μία νέα εποχή σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής και γύρισε τον χρόνο πίσω και στην πρώτη θητεία Τραμπ όταν οι σχέσεις του Λευκού Οίκου με τους δημοσιογράφους είχαν ως βάση τους τη… σύγκρουση.

«Ο αμερικανικός λαός έδωσε στον πρόεδρο Τραμπ μία συντριπτική εντολή στις 5 Νοεμβρίου και αυτός προσπαθεί να διασφαλίσει ότι τα χρήματα των φορολογούμενων που βγαίνουν από αυτή την πόρτα (σ.σ Λευκός Οίκος) ευθυγραμμίζονται με τη θέληση και τις προτεραιότητες των Αμερικανών πολιτών» τόνισε χαρακτηριστικά η κ. Λέβιτ απαντώντας στον καταιγισμό ερωτήσεων για τη νέα ντιρεκτίβα από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου που παύει ομοσπονδιακές πληρωμές, επιχορηγήσεις και δάνεια.

Η απόφαση Τραμπ να «παγώσει» την εκταμίευση ομοσπονδιακής οικονομικής βοήθειας μπορεί να επηρεάσει προγράμματα Παιδείας, Υγείας και Πρόνοιας τα οποία αφορούν για παράδειγμα τα σχολικά γεύματα μαθητών από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος αλλά και τα γεύματα βετεράνων που είναι άστεγοι. Το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου έχει επίσης ζητήσει πληροφορίες για περισσότερα από 2.600 προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν να επηρεαστούν, όπως το πρόγραμμα σίτισης εγκύων, παιδιών και βρεφών WIC καθώς και το πρόγραμμα Κοινωνικής Ασφάλισης Medicare.

Η Λέβιτ, λίγες ώρες προτού δικαστής μπλοκάρει το πάγωμα των δαπανών, τόνιζε πως η νέα αμερικανική κυβέρνηση οφείλει να προστατεύσει τα χρήματα των Αμερικανών φορολογούμενων εξηγώντας πως ήδη μπλόκαρε «37 εκατομμύρια δολάρια που προορίζονταν για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας» αλλά και «50 εκατομμύρια δολάρια τα οποία ήδη “έφυγαν” για την επιχορήγηση παροχής προφυλακτικών στη Γάζα» χαρακτηρίζοντας τέτοιου είδους σπατάλες ως «εξωφρενικές».

Σε ό,τι αφορά στη μετανάστευση, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου πανηγύρισε το γεγονός πως περισσότεροι από 1.100 παράτυποι μετανάστες συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων των αρχών και όταν οι δημοσιογράφοι την πίεσαν επικαλούμενοι αναφορές πως σχεδόν οι μισοί είχαν καθαρό ποινικό μητρώο, εκείνη απάντησε πως το γεγονός πως εισήλθαν παράνομα στη χώρα τους καθιστά «εξ ορισμού εγκληματίες».

Μιλώντας δε για το διάταγμα Τραμπ που αφορά στον τερματισμό της εκ γενετής ιθαγένειας σε παιδιά που γεννιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες - ανεξαρτήτως του μεταναστευτικού στάτους των γονέων – η Καρολάιν Λέβιτ δεσμεύθηκε η αμερικανική κυβέρνηση να φτάσει μέχρι το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο.

«H εκ γενετής ιθαγένεια είναι αντισυνταγματική» είπε, ενώ λίγη αργότερα ανακοίνωνε πως οι πόρτες του μπρίφινγκ ρουμ του Λευκού Οίκου θα είναι πλέον ανοικτές για τους ανεξάρτητους δημοσιογράφους, podcasters, αλλά και influencers.

Μάλιστα απηύθυνε και μία προειδοποίηση προς τους δημοσιογράφους λέγοντας πως «γνωρίζουμε ότι έχουν υπάρξει ψέματα τα οποία έχουν προωθηθεί από τα παραδοσιακά Μέσα Ενημέρωσης σε αυτή τη χώρα για τον πρόεδρο και την οικογένειά του. Δεν θα το ανεχθούμε».

