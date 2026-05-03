Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δεν θα παραστεί στην αυριανή (Δευτέρα) σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, Στέφαν Κορνέλιους. Θα εκπροσωπηθεί από τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Όπως δήλωσε ο κ. Κορνέλιους στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, η Γαλλία θα ασκήσει και το δικαίωμα ψήφου της Γερμανίας. «Αυτό έχει συμφωνηθεί και το εκτιμούμε πολύ, όπως προφανώς και η γαλλική πλευρά», πρόσθεσε.

Η σύνοδος της Δευτέρας θα είναι η πρώτη της ΕΠΚ χωρίς Γερμανό αρχηγό κυβέρνησης. «Ο καγκελάριος έχει άλλες δεσμεύσεις», εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει. «Ο καγκελάριος έχει ήδη παρακολουθήσει δύο συνεδριάσεις της ΕΠΚ και βρίσκεται σε στενή επαφή με πολλούς από τους συμμετέχοντες», περιορίστηκε να δηλώσει ο Στέφαν Κορνέλιους.

Αργότερα το βράδυ ο κ. Μερτς εμφανίστηκε στην εκπομπή «Κάρεν Μιόσγκα» του ARD, σε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη με αφορμή και τον έναν χρόνο της κυβέρνησής του. Στο πλαίσιο της συνέντευξης τέθηκαν τόσο το ζήτημα των σχέσεων με τις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Πενταγώνου για απόσυρση 5.000 στρατιωτών από βάσεις επί γερμανικού εδάφους, αλλά και τα σοβαρά προβλήματα στη συνεννόηση με τον κυβερνητικό εταίρο, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD).

Η ΕΠΚ, με περίπου 50 κράτη-μέλη, δημιουργήθηκε το 2022 με πρωτοβουλία του Εμανουέλ Μακρόν, με στόχο την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Στις συνόδους κορυφής της δεν λαμβάνονται δεσμευτικές αποφάσεις, αλλά στο περιθώριό τους πραγματοποιούνται συνήθως σημαντικές διμερείς συνομιλίες. Οι Αρμένιοι οικοδεσπότες σχεδιάζουν αύριο να επικεντρωθούν στην ενεργειακή ασφάλεια και στην οικονομική ανάπτυξη, στην πολιτική ασφάλειας και στην ενίσχυση της δημοκρατίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

