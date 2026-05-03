Τελευταία ευκαιρία; Νέες λεπτομέρειες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το ιρανικό ειρηνευτικό σχέδιο που κατατέθηκε στις ΗΠΑ. Αρμόδιες πηγές ανέφεραν στο Al Jazeera ότι το ιρανικό σχέδιο έχει τρία βασικά στάδια ή φάσεις.

Η τελευταία πρόταση 14 σημείων του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ως στόχο την επίλυση των ζητημάτων μεταξύ των δύο χωρών εντός 30 ημερών με τερματισμό του πολέμου, και όχι απλά παράταση της εκεχειρίας σχολιάζει το αραβικό δίκτυο.

Περιλαμβάνεται μια δέσμευση μη επίθεσης από τις ΗΠΑ, και το Ισραήλ, για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή στον πόλεμο, και το τέλος των συγκρούσεων σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Η πρώτη φάση προβλέπει σταδιακό άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Η Τεχεράνη θα αναλάβει την αντιμετώπιση των θαλάσσιων ναρκών που έχει ποντίσει.

Η δεύτερη φάση της πρότασης της Τεχεράνης προβλέπει την επανέναρξη των δραστηριοτήτων εμπλουτισμού από το Ιράν μετά τη λήξη της προθεσμίας, σε ποσοστό 3,6%, σύμφωνα με την «αρχή της μηδενικής αποθήκευσης». Το 3,6% είναι το όριο που προέβλεπε η αρχική συμφωνία JCPOA του 2015 επί κυβέρνησης Ομπάμα.



Το σχέδιο προβλέπει ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα απέχουν από επιθέσεις εναντίον του Ιράν και των συμμάχων του, με αντάλλαγμα και την αποχή του Ιράν από την πραγματοποίηση επιθέσεων. Ωστόσο, η πρόταση απορρίπτει την κατάργηση των πυρηνικών υποδομών ή την καταστροφή των εγκαταστάσεων του Ιράν.



Η άρση των κυρώσεων περιλαμβάνει και τη σταδιακή αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων σύμφωνα με ένα χρονικό όριο.



Στην τρίτη φάση, η Τεχεράνη προτείνει την έναρξη στρατηγικού διαλόγου με τους Άραβες γείτονες και την περιοχή για την οικοδόμηση ενός συστήματος ασφαλείας που περιλαμβάνει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) εξετάζει το νέο ειρηνευτικό σχέδιο, ενώ το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης διαμηνύει ότι το περιθώριο λήψης αποφάσεων από τις ΗΠΑ «έχει περιοριστεί».

Η τελευταία πρόταση του Ιράν προς τις ΗΠΑ περιλαμβάνει ορισμένες απαιτήσεις που είναι απίθανο να αποδεχτεί ο πρόεδρος Τραμπ, αντανακλώντας φαινομενικά την μαξιμαλιστική προσέγγιση που έχει ακολουθήσει η Ουάσινγκτον καθ' όλη τη διάρκεια της διαπραγματευτικής διαδικασίας, δήλωσε πάντως αναλυτής στο CNN.

Την Κυριακή, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί συνομίλησε με τον Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ. Νωρίτερα είχε ξεχωριστή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ομάν Μπαντρ αλ-Μπουσάιντι, ο οποίος επέβλεψε προηγούμενους γύρους συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν πριν να ξεσπάσουν και πάλι συγκρούσεις.

Πηγή: skai.gr

