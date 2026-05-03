Συνέχιση διαπραγματεύσεων, αλλά με (ακόμη) λιγότερες ελπίδες επίλυσης ή αποκλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή, είναι το έως στιγμής συμπέρασμα μετά το «όχι» του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) στη νέα ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων του Ιράν.

Σε συνέντευξή του στο ισραηλινό κρατικό δίκτυο Kan News, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η νέα πρόταση του Ιράν είναι «απαράδεκτη», προσθέτοντας ότι έχει «μελετήσει τα πάντα» και την απέρριψε ως μη συμφέρουσα για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η στρατιωτική κατάσταση πηγαίνει πολύ καλά» επέμεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Όπως είπε, «οι Ιρανοί θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτά που έχουν προσφέρει», προσθέτοντας ότι «υπάρχουν πράγματα με τα οποία δεν μπορώ να συμφωνήσω».

Πάντως, παρά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η ιρανική ειρηνευτική πρόταση ήταν απαράδεκτη, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γούιτκοφ ανέφερε ότι «βρισκόμαστε σε συζήτηση με το Ιράν».

Η ιρανική στάση

Το Ιράν ανακοίνωσε νωρίτερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν μέσω του Πακιστάν στην ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων, και ότι αξιολογεί την απάντηση, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Σε αυτό το στάδιο, δεν έχουμε διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκάι, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Το ζήτημα των πυρηνικών δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση των 14 σημείων, και όσα έχουν αναφερθεί από ορισμένα μέσα ενημέρωσης είναι αποκύημα της φαντασίας τους», επέμεινε.

Ο Μπαγκάι πρόσθεσε ότι η πρόταση «επικεντρώνεται μόνο στον τερματισμό του πολέμου», χωρίς να δώσει πρόσθετες λεπτομέρειες.

Η τελευταία πρόταση 14 σημείων του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ως στόχο την επίλυση των ζητημάτων μεταξύ των δύο χωρών εντός 30 ημερών με τερματισμό του πολέμου, και όχι απλά παράταση της εκεχειρίας σχολιάζει το Al Jazeera.

Η Ιερουσαλήμ παρακολουθεί τις συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, αλλά πιστεύει ότι οι πιθανότητες συμφωνίας είναι πολύ χαμηλές, επειδή το Ιράν αρνήθηκε να ικανοποιήσει το αίτημα του Τραμπ να εγκαταλείψει το εμπλουτισμένο ουράνιο στο πρώτο στάδιο οποιασδήποτε συμφωνίας, σχολιάζει από πλευράς του το ισραηλινό δίκτυο Ynet.

Οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 50%

Μια ελπίδα για αποκλιμάκωση είναι το πολιτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Αμερικανός πρόεδρος, ενόψει και των ενδιάμεσων εκλογών του Κογκρέσου. Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Αμερικανών Αυτοκινητιστών, η μέση τιμή ενός γαλονιού απλής βενζίνης στις ΗΠΑ ανέρχεται πλέον στα 4,45 δολάρια το γαλόνι.

Οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 34 σεντς από την προηγούμενη εβδομάδα και κατά 1,47 δολάρια από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Πρόκειται για αύξηση 49,3% από την έναρξη της σύγκρουσης.

