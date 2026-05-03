Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι θα «μελετήσει» νέα πρόταση του Ιράν για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, αφού απέρριψε προηγούμενη ιρανική προσφορά και απείλησε να «κονιορτοποιήσει» τη χώρα. Αυτό θα σήμαινε την αναβολή των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα, όπως ανέφερε υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, ένας από τους κύριους συμμάχους του Τραμπ, προέτρεψε τον πρόεδρο να «ολοκληρώσει το έργο» και να ξαναρχίσει τις επιθέσεις, αν το Ιράν συνεχίσει να υιοθετεί σκληρή στάση.

Σύμφωνα με ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, η Τεχεράνη διαβίβασε στην Ουάσιγκτον, μέσω Πακιστάν, σχέδιο για να τερματιστεί ο πόλεμος μέσα σε 30 ημέρες.

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας υποβάθμισε την αποχώρηση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη χώρα, χαρακτηρίζοντάς την «αναμενόμενη», ενώ το ΝΑΤΟ ανέφερε ότι παραμένει βέβαιο για τις αμυντικές και αποτρεπτικές του δυνατότητες. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε αυτή την απόφαση μετά τη σύγκρουση του Τραμπ με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι ενδέχεται να αποσύρει δυνάμεις και από την Ιταλία και την Ισπανία.

Ταυτόχρονα όμως, οι ΗΠΑ αναζητούν συμμάχους για να συμμετάσχουν σε μια ενδεχόμενη διεθνή συμμαχία που θα διασφαλίζει τη διέλευση πλοίων από το Στενό του Ορμούζ.

Ο Τραμπ είχε χθες νομική προθεσμία να τερματίσει τον πόλεμο ή να υποβάλει αίτημα στο Κογκρέσο για την παράτασή του, αλλά ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος δήλωσε ότι η εκεχειρία έχει «τερματίσει» τις εχθροπραξίες.

Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ αντάλλαξαν για άλλη μια φορά πυρά, παρά την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον 41 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες 24 ώρες.

