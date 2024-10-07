Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου επανέφερε το Ισραήλ στη «αφετηρία», δήλωσε ο Χάλεντ Μεσάαλ, πρώην ηγέτης της Χαμάς, στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya.

«Ο κατακλυσμός του Αλ-Ακσα επανέφερε τον κατακτητή στην αφετηρία και απείλησε την ύπαρξή του», δήλωσε ο Χάλεντ Μεσάαλ χρησιμοποιώντας την ονομασία που δόθηκε από τη Χαμάς στην άνευ προηγουμένου επίθεση κατά του ισραηλινού εδάφους στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Αναφερόμενος στην επίθεση της Χαμάς δήλωσε ότι «επρόκειτο για μία φυσιολογική απάντηση στο καθεστώς κατοχής και στα εντεινόμενα σχέδια εποικισμού (των παλαιστινιακών εδαφών), στην πολιορκία και την επίθεση κατά του Αλ-Ακσα», του τεμένους στην Πλατεία των Τζαμιών στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ.

Ο Χάλεντ Μεσάαλ κατηγόρησε, επίσης, το Ισραήλ για απειλές κατά της Αιγύπτου και της Ιορδανίας, παρά τις διμερείς ειρηνευτικές συμφωνίες που έβαλαν τέλος στον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τις δύο αραβικές χώρες, το 1979 και το 1994 αντίστοιχα.

«Ο εχθρός θέλει όλοι στην περιοχή να είναι υποτελείς και ενεργεί με τον τρόπο αυτό και κατά χωρών με τις οποίες δεν βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση», είπε προσθέτοντας ότι το Ισραήλ «απειλεί την αραβική και εθνική ισλαμική ασφάλεια παντού».

Στη Βηρυτό, η οργάνωση Χεζμπολάχ υπόσχεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε κατά την πρώτη επέτειο της επίθεσης να συνεχίσει να πολεμά την επίθεση του Ισραήλ, «του καρκινώματος που πρέπει να εξαλειφθεί» μακροπρόθεσμα.

Η σιιτική φιλοϊρανική οργάνωση του Λιβάνου δηλώνει ότι άνοιξε το μέτωπο μετά τη 7η Οκτωβρίου «για να υπερασπισθεί τον Λίβανο», αναγνωρίζοντας ότι «έχει πληρώσει υψηλό τίμημα» γι' αυτό.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα ότι εξαπέλυσε επίθεση με πυραύλους κατά του Τελ Αβίβ την ώρα που η ισραηλινή στρατιωτική διοίκηση ανακοίνωνε ότι οι σειρήνες ήχησαν στην πόλη και το κεντρικό Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

