Η Γερμανία είναι αποφασισμένη να απαντήσει στους πρόσθετους δασμούς των ΗΠΑ με αποτελεσματικά αντίμετρα, δήλωσε τη Δευτέρα εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης, προειδοποιώντας ότι οι απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών είναι απαράδεκτες και ενέχουν τον κίνδυνο κλιμάκωσης της εμπορικής σύγκρουσης, σημειώνει το Reuters.

«Είμαστε αποφασισμένοι να ανταποκριθούμε με αποτελεσματικά αντίμετρα, συμπεριλαμβανομένων των δασμών ως αντίποινα. Θα προετοιμάσουμε επίσης περαιτέρω μέτρα οικονομικής πολιτικής, εάν χρειαστεί, και αν χρειαστεί, ήδη από τον Φεβρουάριο», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

«Υπάρχει ευρεία συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με αυτό το θέμα. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρουσιάσει τώρα ένα ενιαίο μέτωπο», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

