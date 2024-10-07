Περισσότερες από 35 ρουκέτες έχουν εκτοξευθεί από τον Λίβανο στο βόρειο Ισραήλ από το πρωί σήμερα, σύμφωνα με το IDF.

Περίπου 15 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν πριν από τις 7 το πρωί σήμερα Δευτέρα, στην περιοχή Karmiel. Κάποιοι από τους πυραύλους αναχαιτίστηκαν και οι υπόλοιποι έπληξαν ανοιχτές περιοχές, λένε οι IDF.

Λίγο πριν τις 9 το πρωί, 20 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν στη Δυτική Γαλιλαία. Τουλάχιστον ένας από τους πυραύλους έπεσε σε μια πόλη, προκαλώντας ζημιές σε πολλά αυτοκίνητα. Οι IDF λένε ότι οι περισσότεροι από τους πυραύλους που εκτοξεύθηκαν κατά την επίθεση αναχαιτίστηκαν.

Αρκετές ακόμη ρουκέτες εκτοξεύτηκαν στην περιοχή Dovev πριν από μισή ώρα, οι οποίες σύμφωνα με το IDF έπεσαν όλες σε ανοιχτή γη.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς από τις επιθέσεις.

לפני זמן קצר הופעלו אזעקות באזור כפר ורדים ומעלות שבצפון, זוהו כ-20 שיגורים, חלקם יורטו, נגרם נזק, ב"ה אין נפגעים pic.twitter.com/xZYHoY5Brr — זירת החדשות (@ZiratNews) October 7, 2024

Μια τρίτη μεραρχία έχει μετακινηθεί στο νότιο Λίβανο

Την ίδια στιγμή, οι IDF ανέφεραν ότι μια τρίτη μεραρχία έχει μετακινηθεί στο νότιο Λίβανο. Συγκεκριμένα, η 91η Περιφερειακή του Μεραρχία «Γαλιλαία» ξεκίνησε χερσαίες επιχειρήσεις χθες το βράδυ στο νότιο Λίβανο και ενώθηκε με δύο άλλες μεραρχίες που ήδη επιχειρούν εκεί κατά της Χεζμπολάχ.

Η 769η Περιφερειακή Ταξιαρχία «Χιράμ» της μεραρχίας συνεχίζει τις αμυντικές επιχειρήσεις, προσθέτει ο στρατός.

Οι ισραηλινές χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο έχουν περιγραφεί από το IDF ως «περιορισμένες, τοπικές και στοχευμένες επιδρομές», με στόχο την καταστροφή υποδομών της Χεζμπολάχ στη συνοριακή περιοχή, ειδικά στα χωριά που γειτνιάζουν με το Ισραήλ, ώστε να μπορέσουν οι Ισραηλινοί κάτοικοι της βόρεια για να επιστρέψετε στο σπίτι.

Πηγή: skai.gr

