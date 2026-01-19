Coffee Island: Είσοδος στην αγορά της Γαλλίας με κατάστημα στη Μονμάρτη

Την είσοδό της στη γαλλική αγορά πραγματοποίησε η Coffee Island, εγκαινιάζοντας το πρώτο της κατάστημα στη φημισμένη συνοικία της Μονμάρτης στο Παρίσι.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ιστορική αυτή γειτονιά του Παρισιού υποδέχεται πλέον το ελληνικό brand που έχει ταυτιστεί με την ποιότητα και την αγάπη για τον καφέ. Σε ένα περιβάλλον έντονης πολιτιστικής ταυτότητας και ζωντανής καθημερινότητας, η Coffee Island ενσωματώνεται αρμονικά στον αστικό ιστό, προσφέροντας μια σύγχρονη εμπειρία καφέ που συνομιλεί με τον χαρακτήρα και την αισθητική της περιοχής. Το νέο κατάστημα, τοποθετημένο σε σημείο αυξημένης τουριστικής αλλά και τοπικής επισκεψιμότητας, φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε σημείο συνάντησης για κατοίκους και επισκέπτες της πόλης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Coffee Island, Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, δήλωσε ότι η παρουσία της εταιρείας στη Μονμάρτη αποτελεί μια στιγμή ιδιαίτερης χαράς και υπερηφάνειας για όλη την ομάδα, καθώς σηματοδοτεί το πρώτο βήμα στη Γαλλία και την εγκατάσταση στην καρδιά του Παρισιού. Όπως σημείωσε, η επέκταση στη γαλλική αγορά επιβεβαιώνει ότι το στρατηγικό όραμα για διεθνή ανάπτυξη υλοποιείται με συνέπεια και δυναμισμό.

Ξεκινώντας πριν από 27 χρόνια από την Πάτρα, με στόχο να εξελιχθεί σε έναν διεθνή παίκτη στον κόσμο του καφέ, η Coffee Island έχει σήμερα διαμορφώσει μια παγκόσμια κοινότητα ανθρώπων που μοιράζονται κοινές αξίες γύρω από την ποιότητα, τη βιωσιμότητα και την αναβάθμιση της καθημερινής εμπειρίας. Το δίκτυό της αριθμεί περισσότερα από 420 καταστήματα σε 50 νομούς και 92 πόλεις της Ελλάδας, καθώς και πάνω από 60 σημεία στο εξωτερικό, σε χώρες όπως η Κύπρος, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελβετία, η Ρουμανία, η Ισπανία, ο Καναδάς, η Αίγυπτος, το Ντουμπάι, η Βουλγαρία, το Ιράκ, η Γαλλία και η Ινδία, με παρουσία σε τέσσερις ηπείρους.

Παράλληλα, η Coffee Island συνδυάζει την επιχειρηματική της ανάπτυξη με τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, επενδύοντας σε άμεσες συνεργασίες με παραγωγούς καφέ μέσω του μοντέλου Direct Trade και επεξεργαζόμενη ετησίως περίπου 1.900 τόνους καφέ στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της.

Η εταιρεία απασχολεί 206 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, συνεργάζεται με περισσότερους από 390 επιχειρηματίες μέσω του δικτύου δικαιόχρησης και συνολικά υποστηρίζει περισσότερες από 4.600 θέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα, συμβάλλει στην εθνική οικονομία μέσω φορολογικών εσόδων, ενισχύει την ελληνική κοινωνία και δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης για περίπου 1.200 ελληνικές επιχειρήσεις-προμηθευτές.

Πηγή φωτογραφίας: Coffee Island

Πηγή: skai.gr

