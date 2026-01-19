Παπαστράτος: «Κορυφαίος Εργοδότης» στην Ελλάδα για 12η συνεχή χρονιά

Για 12η συνεχόμενη χρονιά, η Παπαστράτος κατακτά τον τίτλο του «Κορυφαίου Εργοδότη» στην Ελλάδα από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη σταθερή στρατηγική της επένδυση στους ανθρώπους της και τη δέσμευσή της στη δημιουργία ενός σύγχρονου, συμπεριληπτικού και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η φετινή διάκριση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς συμπίπτει με μια χρονιά-σταθμό για την εταιρεία, η οποία συμπληρώνει 95 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και δραστηριότητας στην Ελλάδα. Η επαναλαμβανόμενη αυτή αναγνώριση αποτυπώνει μια μακρόχρονη πορεία συνέπειας και διαρκούς εξέλιξης.

Η διαχρονικότητα του τίτλου «Κορυφαίος Εργοδότης» αντανακλά μια στρατηγική με επίκεντρο τον άνθρωπο. Με έμφαση στη συνεχή ανάπτυξη δεξιοτήτων, στην εφαρμογή πολιτικών ίσων αμοιβών και ίσων ευκαιριών, καθώς και στη διασφάλιση ενός υποστηρικτικού και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, η Παπαστράτος υλοποιεί πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται τόσο στις σημερινές ανάγκες των εργαζομένων της όσο και στις προκλήσεις του μέλλοντος.

Παράλληλα, η μητρική εταιρεία Philip Morris International (PMI) διακρίθηκε για 10η συνεχή χρονιά ως «Κορυφαίος Εργοδότης» σε παγκόσμιο επίπεδο, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της επένδυση σε σύγχρονες και καινοτόμες πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού. Η πιστοποίηση απονέμεται κατόπιν ανεξάρτητης αξιολόγησης από το Top Employers Institute, το οποίο κατέταξε την PMI ανάμεσα στους μόλις 17 οργανισμούς διεθνώς που έλαβαν τη διάκριση «Global Top Employer». Επιπλέον, 32 θυγατρικές της PMI αναγνωρίστηκαν ως κορυφαίοι εργοδότες σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική και Ασία/Ειρηνικό.

Το Top Employers Institute αξιολογεί τους οργανισμούς μέσω της έρευνας «HR Best Practices Survey», η οποία καλύπτει έξι βασικούς τομείς ανθρώπινου δυναμικού και 20 θεματικές ενότητες, μεταξύ των οποίων η Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού, το Εργασιακό Περιβάλλον, η Μάθηση, η Διαφορετικότητα και Συμπερίληψη, ο Σκοπός και οι Αξίες, καθώς και η Ευημερία.

Η Μαρία Πατακιούτη, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπων και Κουλτούρας της Παπαστράτος και της PMI για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, δήλωσε ότι η επαναλαμβανόμενη αυτή αναγνώριση, σε μια χρονιά-ορόσημο για την εταιρεία, αποτελεί τόσο τιμή όσο και ευθύνη. Όπως σημείωσε, στόχος παραμένει η συνεχής εξέλιξη και η δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου η εμπιστοσύνη, η συνεργασία και η ανάπτυξη αποτελούν καθημερινή πρακτική και όχι θεωρητική έννοια, υπογραμμίζοντας ότι η επένδυση στους ανθρώπους αποτελεί σταθερό πυλώνα της κουλτούρας και της ταυτότητας της εταιρείας.

Από την πλευρά του, ο Group Chief People & Culture Officer της PMI, Fred Patitucci, τόνισε πως η παγκόσμια αυτή διάκριση για δέκα διαδοχικά χρόνια αντικατοπτρίζει τη συνέπεια και την ποιότητα των πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου. Όπως ανέφερε, βασική επιδίωξη της PMI είναι η δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που εμπνέει τους ανθρώπους να εξελίσσονται, να συνεισφέρουν και να ευημερούν, θέτοντας διαρκώς νέα πρότυπα για το σύγχρονο εργασιακό μοντέλο.

