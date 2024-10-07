Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Αναχώρησε το βράδυ της Κυριακής η τέταρτη και τελευταία πτήση τσάρτερ που είχε κανονίσει η βρετανική κυβέρνηση για την απομάκρυνση πολιτών από τον εμπόλεμο Λίβανο.

Η πτήση, όπως και οι προηγούμενες, αναχώρησαν από το αεροδρόμιο Ραφίκ Χαρίρι της Βηρυτού.

Σύμφωνα με το Foreign Office, την εβδομάδα που πέρασε η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου βοήθησε πάνω από 430 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τον Λίβανο.

«Λόγω της μειωμένης ζήτησης, δεν έχουν προγραμματιστεί περαιτέρω πτήσεις, αλλά θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση στενά», ανέφερε το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Σε δήλωση για τον ένα χρόνο από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ο Βρετανός πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ έκανε λόγο για την «πιο σκοτεινή ημέρα στην εβραϊκή ιστορία μετά από το Ολοκαύτωμα» και σημείωσε πως «ο συλλογικός θρήνος δεν έχει εξασθενήσει».

Κάλεσε παράλληλα εκ νέου σε άμεσες εκεχειρίες σε Λωρίδα της Γάζας και Λίβανο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.