Οι Αθηναίοι έκαναν μία ολική επαναφορά εχθές (18/01) παίρνοντας την πρώτη τους νίκη. Απόψε, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, στο νέο επεισόδιο του Survivor, οι Επαρχιώτες θα πρέπει να παλέψουν σκληρά για να πάρουν τη ρεβάνς.

Η χθεσινή ήττα των Μπλε έφερε την ομάδα σε δυσμενή θέση, όχι μόνο επειδή χρειάστηκε να ψηφίσει ένα μέλος της στο Συμβούλιο του Νησιού αλλά γιατί στερήθηκε το τσακμάκι για δύο μέρες! Η υποψηφιότητα της Ελένης Ζαράγγα με δέκα ψήφους σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως από τους Κόκκινους, οι οποίοι περίμεναν να αυτοπροταθεί ο Μιχάλης Σηφάκης.

Οι εντάσεις στο εσωτερικό των δύο ομάδων, όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν είναι αναπόφευκτες. Το φαγητό γίνεται αφορμή για μία νέα σύγκρουση μεταξύ των Επαρχιωτών.

Ο αγώνας για τη διεκδίκηση της δεύτερης ασυλίας είναι γεμάτος ανατροπές. Η στάση και η συμπεριφορά των Μπλε εξοργίζει τους Κόκκινους που θέτουν το θέμα στο Συμβούλιο.

Η ψηφοφορία φέρνει στην επιφάνεια προβλήματα που δεν είχαν φανεί μέχρι τώρα…

SURVIVOR

Κυριακή - Τρίτη στις 21:00 και

Τετάρτη 22:15

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.