Το ισπανικό συνδικάτο μηχανοδηγών προειδοποίησε τον σιδηροδρομικό φορέα ADIF σε επιστολή του τον περασμένο Αύγουστο για σοβαρή φθορά στις γραμμές υψηλής ταχύτητας, συμπεριλαμβανομένης αυτής που τα δύο τρένα συγκρούστηκαν στο τραγικό δυστύχημα την Κυριακή, σύμφωνα με αντίγραφο της επιστολής που είδε το Reuters.

Οι λακκούβες, οι ανωμαλίες και οι ανισορροπίες στις εναέριες γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος προκαλούσαν συχνές βλάβες και ζημιές στα τρένα, σύμφωνα με την επιστολή, η οποία δημοσιεύθηκε στο X και επαληθεύτηκε από ένα μέλος του συνδικάτου SEMAF στο Reuters, προσθέτοντας ότι οι μηχανοδηγοί είχαν ενημερώσει τον φορέα εκμετάλλευσης για τις ανησυχίες τους, αλλά δεν είχε ληφθεί κανένα μέτρο.

Η ADIF δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Πηγή: skai.gr

