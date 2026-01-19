«Η Αλ Σαμπάμπ συζητά με Ολυμπιακό για τον Ελ Κααμπί»

Στον Ολυμπιακό περιμένουν ενημέρωση για το πότε επιστρέφει στην Ελλάδα ο Ελ Κααμπί και την ίδια στιγμή δημοσιεύματα από το Μαρόκο αποκαλύπτουν ενδιαφέρον -και όχι μόνο- από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας για την απόκτησή του. Και μάλιστα, εάν τα καταφέρουν και από τώρα, τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Η alyaum.com υποστηρίζει ότι οι διοικούντες την Αλ Σαμπάμπ έχει ξεκινήσει συζητήσεις με τον Ολυμπιακό για να καταφέρουν να αποκτήσουν τον Μαροκινό στράικερ στην τρέχουσα μεταγραφική σεζόν.

Μάλιστα αναφέρουν ότι συζητά και με τον Ελ Κααμπί υποστηρίζοντας ότι είναι και κοντά στο deal.

«Ο Ελ Κααμπί… υποδέχθηκε το ενδεχόμενο αποχώρησής του από τον Ολυμπιακό και τις επόμενες ώρες, μετά τον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής θα υπάρξουν οι κρίσιμες συζητήσεις», αναφέρει το δημοσίευμα.

Θυμίζουμε ότι ο Ελ Κααμπί έχει συμβόλαιο που οδεύει στη λήξη του με τους ερυθρόλευκους να προσπαθούν να ανανεώσουν το συμβόλαιο που έχουν μαζί του.

