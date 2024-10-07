Οι Αυστραλοί πραγματοποίησαν αγρυπνία για να σηματοδοτήσουν την πρώτη επέτειο από την πολυαίμακτη επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

Στη φημισμένη Παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ, οι συμμετέχοντες, κρατώντας σημαίες του Ισραήλ και της Αυστραλίας, συμμετείχαν σιωπηλοί στην ανάγνωση των ονομάτων των 101 ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς, όπως μεταδίδει το Ρόιτερς.

Η σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς έχει προκαλέσει διαδηλώσεις διαμαρτυρίας τόσο από εβραϊκές όσο και από παλαιστινιακές οργανώσεις ανά τον κόσμο, εκ των οποίων κάποιες βρίσκονται στην Αυστραλία και για τον λόγο αυτό οι αυστραλιανές αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι οι τελετές μνήμης πιθανόν να πυροδοτήσουν εντάσεις.

Κάποιες φιλοπαλαιστινιακές εκδηλώσεις, που είχαν προγραμματιστεί στην Αυστραλία για να συμπέσουν με την επέτειο, μετακινήθηκαν κατά μια ημέρα σε συνεννόηση με τις αρχές, αλλά φιλοϊσραηλινές οργανώσεις πραγματοποίησαν ανήμερα τις δικές τους τελετές μνήμης: από την Παραλία Μποντάι μέχρι το κοινοβούλιο στην πρωτεύουσα Καμπέρα.

«Σύμφωνα με την εβραϊκή παράδοση, ένα χρόνο έπειτα από ένα τραυματικό γεγονός ή μια απώλεια, είμαστε υποχρεωμένοι να σταματήσουμε να πενθούμε, αλλά είναι αδύνατο να μην πενθείς το ότι 101 Ισραηλινοί παραμένουν σε αυτή την κόλαση», δήλωσε ο Αλεξ Ρίβτσιν του Εκτελεστικού Συμβουλίου των Εβραίων Αυστραλίας, από την Παραλία Μποντάι.

Ο Ρίβτσιν αναφερόταν στους ομήρους που δεν έχουν ακόμη απελευθερωθεί από τους 250 που είχαν συλλάβει οι ένοπλοι της Χαμάς. Σύμφωνα με στοιχεία των Ισραηλινών, 1.200 Ισραηλινοί σκοτώθηκαν στη φονικότερη επίθεση που έχει σημειωθεί στη χώρα.

Στο κοινοβούλιο, ο πρώην πρωθυπουργός Τόνι Αμποτ δήλωσε στη διάρκεια εκδήλωσης που διοργανώθηκε από τη χριστιανική οργάνωση Never Again Is Now, ότι θλίβεται για τους θανάτους παλαιστινίων αμάχων αλλά θαυμάζει «τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ προσέχει τόσο υπερβολικά για να τους αποφύγει».

Σε σημερινή του ανακοίνωση ο πρωθυπουργός Αντονι Αλμπανέζι καταδίκασε την επίθεση της Χαμάς πριν από ένα χρόνο προσθέτοντας ότι: «Καθώς πενθούμε και συλλογιζόμαστε, επαναβεβαιώνουμε την ίδια στιγμή τη θεμελιώδη αξία της ανθρωπότητας: κάθε αθώα ζωή έχει αξία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

