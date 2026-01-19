Intracom Telecom: Ενίσχυση της διοικητικής ομάδας στην Ελλάδα

Η Intracom Telecom ανακοίνωσε την ενίσχυση της διοικητικής της ομάδας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωση της παρουσίας της στην εγχώρια αγορά.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Περικλής Κανέλλος αναλαμβάνει τη θέση του General Manager, Greece - Commercial, με αρμοδιότητα τον συνολικό σχεδιασμό και την υλοποίηση της εμπορικής στρατηγικής της εταιρείας, εστιάζοντας στην ανάπτυξη πωλήσεων, τη διεύρυνση του πελατολογίου και την περαιτέρω αξιοποίηση του πλήρους χαρτοφυλακίου λύσεων της Intracom Telecom στην ελληνική αγορά.

Παράλληλα, ο Παναγιώτης Γαβαθάς αναλαμβάνει τη θέση του Defense & Security Systems Director, με στόχο την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας στους τομείς της άμυνας, της επιτήρησης κρίσιμων υποδομών και της ασφάλειας. Ο κ. Γαβαθάς θα ηγηθεί στρατηγικών πρωτοβουλιών, θα ενισχύσει τις συνεργασίες με καίριους θεσμικούς και βιομηχανικούς φορείς και θα συμβάλλει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης προηγμένων καινοτόμων λύσεων για την Ελλάδα.

Σε δήλωσή του, ο Kartlos Edilashvili, CEO της Intracom Telecom, ανέφερε: «Η ενίσχυση της διοικητικής μας ομάδας στην Ελλάδα αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας. Αμφότεροι, διαθέτουν ισχυρή εμπειρία και βαθιά γνώση των τομέων ευθύνης τους, και είμαι βέβαιος ότι θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης της Intracom Telecom και στην υλοποίηση των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων σε κρίσιμους τομείς, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ασφάλεια κρίσιμων υποδομών».

