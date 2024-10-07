Με μία μακροσκελή ανακοίνωση, η Χεζμπολάχ αναφέρεται σήμερα στην επιχείρηση «Κατακλυσμός στο τέμενος αλ Ακσά (Al-Aqsa Flood operation), εγκωμιάζοντας την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς και τονίζοντας ότι - ένα χρόνο μετά τη σφαγή – το Ισραήλ είναι ένα «καρκίνωμα» που πρέπει να αφαιρεθεί.

Το λιβανέζικο σιιτικό κίνημα - ακέφαλο ακόμα επισήμως, μετά την εξόντωση του ηγέτη της οργάνωσης Νασράλα και του διαδόχου του Σαφιεντίν από ισραηλινά πυρά – χαρακτηρίζει την επίθεση της Χαμας «κομβικό γεγονός στην παλαιστινιακή αντίσταση κατά της ισραηλινής κατοχής» και καλεί σε συνεχή αντίσταση ενάντια σε «δεκαετίες επιθετικότητας και αδικίας από τη δημιουργία του Ισραήλ το 1948».

Στη δήλωση, η Χεζμπολάχ επανέλαβε την πλήρη υποστήριξή της στη Χαμάς περιγράφοντας την επιχείρηση Αλ Άκσα ως «ηρωική στιγμή με ιστορικές και στρατηγικές επιπτώσεις για την περιοχή».

Η Χεζμπολάχ κατηγορεί το Ισραήλ για συνεχιζόμενη «βαρβαρότητα και αγριότητα», ιδιαίτερα στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι δεν θα μπορούσε να επιβιώσει χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Η οργάνωση καταδικάζει επίσης τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους, κατηγορώντας τους για «συνενοχή στα δεινά που υπέστησαν οι Παλαιστίνιοι και ο λιβανέζικος λαός».

«Δεν υπάρχει θέση για αυτή την προσωρινή σιωνιστική οντότητα στην περιοχή μας», προστίθεται στην ανακοίνωση, αποκαλώντας το Ισραήλ «καρκίνωμα» που πρέπει να εξαλειφθεί.

Η οργάνωση υπερασπίζεται τις επιθέσεις της στο Ισραήλ και επαινεί τους μαχητές στην Υεμένη το Ιράκ και του Ιράν, για την υποστήριξή τους στον παλαιστινιακό σκοπό.

Η Χεζμπολάχ αναγνωρίζει τις συνέπειες που έχει ο πόλεμος με το Ισραήλ στους πολίτες του Λιβάνου. Παρά το κόστος, η οργάνωση δηλώνει σίγουρη για την ικανότητά της να αποκρούσει τις ισραηλινές επιθέσεις.

«Η εποχή των ηττών τελείωσε», καταλήγει η ανακοίνωση. «Η νίκη του Θεού έφτασε».



Πηγή: skai.gr

