Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην προσπαθούν να υπερισχύσουν της Μόσχας στην Ασία, καθώς εγκαινίασε τα μεγαλύτερα ναυτικά γυμνάσια της Ρωσίας στη μετασοβιετική εποχή, στα οποία συμμετέχει και η Κίνα.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία πρέπει να είναι έτοιμη για οποιαδήποτε εξέλιξη και κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι προκαλεί κούρσα εξοπλισμών. Είπε, ειδικότερα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να αναπτύξουν πυραύλους μικρού και μεσαίου βεληνεκούς στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Ρωσικά και κινεζικά πολεμικά πλοία άρχισαν σήμερα ασκήσεις στο πλαίσιο μεγάλων ναυτικών γυμνασίων, για τα οποία η Μόσχα ανακοίνωσε πως θα εκτείνονται από τη Μεσόγειο μέχρι τον Ειρηνικό.

Russia and China launched joint naval exercises in the Sea of Japan, the Russian military announced Tuesday, as Beijing and Moscow boost their alliance as a counterbalance to what they see as U.S. domination in global affairs.



Read more: https://t.co/0At50cr2wh pic.twitter.com/ZFdmzXpy8J — The Moscow Times (@MoscowTimes) September 10, 2024

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως τέσσερα κινεζικά πολεμικά πλοία και ένα σκάφος ανεφοδιασμού ενώθηκαν με ρωσικά πλοία στον Κόλπο του Μεγάλου Πέτρου, νότια του Βλαδιβοστόκ, για ασκήσεις «για την υπεράσπιση θαλάσσιων επικοινωνιών και περιοχών θαλάσσιας οικονομικής δραστηριότητας».

⚡BREAKING



🇷🇺🇨🇳 Russia and China kick off joint naval exercise in the Peter the Great Gulf, near the Sea of Japan.



The two countries have conducted annual joint naval drills since 2012. pic.twitter.com/qOP8jJbhDu — NewRulesGeopolitics (@NewRulesGeo) September 10, 2024

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο, οι ασκήσεις αυτές εντάσσονται σε πολύ ευρύτερα γυμνάσια με συμμετοχή άνω των 400 ρωσικών πολεμικών πλοίων, υποβρυχίων και πλοίων υποστήριξης, τα οποία θα διεξαχθούν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου στον Ειρηνικό Ωκεανό και τον Αρκτικό (Βόρειο Παγωμένο) Ωκεανό, καθώς και στη Μεσόγειο Θάλασσα, τη Βαλτική Θάλασσα και την Κασπία Θάλασσα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα παρακολουθήσει σήμερα την έναρξη των γυμνασίων από το κέντρο επιχειρήσεων του Κρεμλίνου και πως οι ασκήσεις θα επεκταθούν σε αρκετούς ωκεανούς με συμμετοχή ξένων εταίρων.

Το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua) μετέδωσε χθες, Δευτέρα, ότι στόχος των γυμνασίων με τη Ρωσία είναι να εμβαθυνθεί «το επίπεδο του στρατιωτικού συντονισμού ανάμεσα στις κινεζικές και τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις και να διευρυνθεί η ικανότητά τους να απαντούν από κοινού σε απειλές για την ασφάλεια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.