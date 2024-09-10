Χθες, στο Γερεβάν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Δημοκρατία της Αρμενίας ανακοίνωσαν την έναρξη διαλόγου για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων. Η διαδικασία αυτή έχει στόχο να στηρίξει τις προσπάθειες της Αρμενίας για υπαγωγή σε καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή των πολιτών της στην ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις για την ορθή διαχείριση της κινητικότητας και την ασφάλεια.

Ο διάλογος για τις θεωρήσεις εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεων ΕΕ-Αρμενίας, στο οποίο έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος από το 2017 που υπογράφηκε η συνολική και ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αρμενίας. Ο διάλογος θα δώσει συνέχεια στις εν εξελίξει προσπάθειες για τη στήριξη του συνολικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων της Αρμενίας, ιδίως σε τομείς που είναι ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου στην ΕΕ, όπως η ασφάλεια των εγγράφων, η διαχείριση των συνόρων και της μετανάστευσης, η καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και η προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Ο διάλογος βασίζεται στην επιτυχή εφαρμογή των συμφωνιών ΕΕ-Αρμενίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων και την επανεισδοχή, οι οποίες έχουν απλοποιήσει τις ταξιδιωτικές διαδικασίες για πολλούς Αρμένιους πολίτες από την 1η Ιανουαρίου 2014. Επί του παρόντος, όλοι οι πολίτες της ΕΕ απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης κατά την είσοδό τους στην Αρμενία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυβέρνηση της Αρμενίας θα συνεργαστούν στενά για την αποδοτική και αποτελεσματική διεξαγωγή του διαλόγου. Η διαδικασία είναι αξιοκρατική και θα διαρκέσει για όσο χρειαστεί, ενώ δεν θα υπάρξει αυτόματη μετάβαση σε καθεστώς ταξιδιών χωρίς υποχρέωση θεώρησης. Θα πρέπει να πληρούνται όλα τα κριτήρια αξιολόγησης προτού ληφθεί η τελική απόφαση για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων από το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η διαδικασία θα απαιτήσει στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ για την αυστηρή παρακολούθηση της προόδου και των εξελίξεων.

Λένα Φλυτζάνη

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.