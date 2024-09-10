Σουηδία: Νέα υπουργός Εξωτερικών η Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ

Ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον διόρισε σήμερα τη Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ νέα υπουργό Εξωτερικών, η οποία θα διαδεχθεί τον Τομπίας Μπίλστρομ που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα παραιτηθεί.

Η Στένεργκαρντ, 43 ετών, είναι μέλος του κυβερνώντος συντηρητικού Κόμματος Μετριοπαθών του Κρίστερσον. Το προηγούμενο πόστο της ήταν υπουργός Μετανάστευσης.

Η νεοδιορισθείσα ΥΠΕΞ καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά σημαντικών διπλωματικών καθηκόντων από την υποστήριξη της Σουηδίας στην Ουκρανία έως το ρόλο που έχει να διαδραματίσει η Στοκχόλμη στη βελτίωση της κατάστασης ασφαλείας στη Μέση Ανατολή, είχε υπογραμμίσει ο Μπίλστρομ στην επιστολή παραίτησής του στις 4 Σεπτεμβρίου.

Η παραίτηση του Μπίλστρομ μετά από λιγότερο από δύο χρόνια στο πόστο του ήρθε ως έκπληξη μόλις έξι μήνες αφότου συνέδραμε να εξασφαλίσει την ένταξη της παραδοσιακά αδέσμευτης Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Ο 50χρονος Μπίλστρομ δήλωσε ότι σκεφτόταν εδώ και αρκετό καιρό να παραιτηθεί και ότι τώρα θα αποχωρήσει από την πολιτική.

