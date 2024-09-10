Σουηδία: Νέα υπουργός Εξωτερικών η Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ

Ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον διόρισε σήμερα τη Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ νέα υπουργό Εξωτερικών, η οποία θα διαδεχθεί τον Τομπίας Μπίλστρομ που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα παραιτηθεί.
Η Στένεργκαρντ, 43 ετών, είναι μέλος του κυβερνώντος συντηρητικού Κόμματος Μετριοπαθών του Κρίστερσον. Το προηγούμενο πόστο της ήταν υπουργός Μετανάστευσης.
Η νεοδιορισθείσα ΥΠΕΞ καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά σημαντικών διπλωματικών καθηκόντων από την υποστήριξη της Σουηδίας στην Ουκρανία έως το ρόλο που έχει να διαδραματίσει η Στοκχόλμη στη βελτίωση της κατάστασης ασφαλείας στη Μέση Ανατολή, είχε υπογραμμίσει ο Μπίλστρομ στην επιστολή παραίτησής του στις 4 Σεπτεμβρίου.
Η παραίτηση του Μπίλστρομ μετά από λιγότερο από δύο χρόνια στο πόστο του ήρθε ως έκπληξη μόλις έξι μήνες αφότου συνέδραμε να εξασφαλίσει την ένταξη της παραδοσιακά αδέσμευτης Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.
Ο 50χρονος Μπίλστρομ δήλωσε ότι σκεφτόταν εδώ και αρκετό καιρό να παραιτηθεί και ότι τώρα θα αποχωρήσει από την πολιτική.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.