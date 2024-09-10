Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε μια νέα διαδικτυακή πύλη για την εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ «Πλατφόρμα στρατηγικών τεχνολογιών για την Ευρώπη» (STEP). Πρόκειται για υπηρεσία μίας στάσης που δίνει στους φορείς υλοποίησης έργων, στις εθνικές διαχειριστικές αρχές και στους επενδυτές πρόσβαση σε καίριες πληροφορίες και τους βοηθάει να εντοπίζουν ευκαιρίες χρηματοδότησης από την ΕΕ στους τρεις στρατηγικούς τομείς της STEP: ψηφιακές τεχνολογίες και καινοτομία σε προηγμένες τεχνολογίες, καθαρές και αποδοτικές ως προς τη χρήση των πόρων τεχνολογίες και βιοτεχνολογίες.

Τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της STEP θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να στηρίξουν την ανάπτυξη νέων αντιιικών φαρμάκων και την ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) στην ΕΕ ή την απόκτηση δεξιοτήτων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε βασικές πράσινες τεχνολογίες. Προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τα επιλέξιμα ποιοτικά έργα θα λάβουν το «σήμα STEP» και θα προωθηθούν ενεργά μέσω της πύλης STEP.

Η πλατφόρμα STEP κινητοποιεί πόρους από 11 επενδυτικά προγράμματα της ΕΕ για τη στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και την τόνωση των επενδύσεων σε κρίσιμες τεχνολογίες στην Ευρώπη, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και τη μείωση των στρατηγικών εξαρτήσεων. Η Επιτροπή επί του παρόντος αξιολογεί την πρώτη δέσμη έργων των κρατών μελών που φιλοδοξούν να αξιοποιήσουν κονδύλια της πολιτικής συνοχής για να στηρίξουν επενδύσεις σε καθαρές, ψηφιακές και βιοτεχνολογικές τεχνολογίες. Ο κατάλογος των συγκεκριμένων έργων που θα χρηματοδοτηθούν μέσω της STEP θα δημοσιευτεί εντός των προσεχών μηνών.

Στις 20 Ιουνίου 2023, η Επιτροπή παρουσίασε την ενδιάμεση επανεξέταση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, συμπεριλαμβανομένης πρότασης κανονισμού για τη θέσπιση της STEP. Η STEP τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2024.

Νίκος Ανδρίτσος

Πηγή: skai.gr

