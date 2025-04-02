Μετά την διακοπή χρηματοδόστησης στο Κολούμπια και τις απειλές κυρώσεων στο Χάρβαρντ, η κυβέρνηση των ΗΠΑ πάγωσε χθες Τρίτη ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις ύψους πολλών εκατομμυρίων δολαρίων που παρέχει στο Πρίνστον, ένα ακόμα από τα μεγάλα αμερικανικά πανεπιστήμια που βρέθηκε πρόσφατα στο στόχαστρο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο της μάχης του κατά του «αντισημιτισμού».

Ο πρύτανης του Πρίνστον Κρις Έισγκρούμπερ δήλωσε ότι κυβερνητικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένης της NASA και των υπουργείων Άμυνας και Ενέργειας, ενημέρωσαν το πανεπιστήμιο για την απόφαση αυτή.

Το Πρίνστον σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι δεν ενημερώθηκε για τους λόγους του παγώματος, ενώ δεν διευκρίνισε το ποσό των επιχορηγήσεων αυτών.

«Είμαστε δεσμευμένοι στη μάχη κατά του αντισημιτισμού και κάθε μορφής διάκριση και θα συνεργαστούμε με την κυβέρνηση στη αντιμετώπιση του αντισημιτισμού. Το Πρίνστον επίσης θα υπερασπιστεί ένθερμα την ακαδημαϊκή ελευθερία και το δικαίωμά του να ακολουθεί τις ενδεδειγμένες διαδικασίες», επεσήμανε ο Έισγκρούμπερ.

Στο στόχαστρο τα πανεπιστήμια που έγιναν φιλοπαλαιστινακές διαδηλώσεις για τη Γάζα

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει απειλήσει να περικόψει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση πανεπιστημίων, τα οποία κατηγορεί ότι ανέχονται τον αντισημιτισμό στους χώρους τους και ότι απέτυχαν να προστατεύσουν τους εβραίους φοιτητές, στη διάρκεια των μεγάλων φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων που έγιναν πέρσι στους χώρους τους.

Το υπουργείο Παιδείας έχει στείλει επιστολή σε 60 πανεπιστήμια – μεταξύ των οποίων και το Χάρβαρντ-- προειδοποιώντας τα ότι ενδέχεται να λάβει νομικά μέτρα εναντίον τους με βάση τον νόμο περί πολιτικών δικαιωμάτων, αν δεν προστατεύουν τους εβραίους φοιτητές.

Χθες Τρίτη έγινε γνωστό ότι η κυβέρνηση Τραμπ επανεξετάζει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση που λαμβάνει το Χάρβαρντ, όπως και συμβόλαια που έχει υπογράψει το γνωστό πανεπιστήμιο με ομοσπονδιακές υπηρεσίες - συνολικού ύψους 9 δισεκ. δολαρίων - κατηγορώντας το ότι επέτρεψε την εξάπλωση του «αντισημιτισμού» στους χώρους του.

Τον προηγούμενο μήνα η αμερικανική κυβέρνηση διέκοψε την ομοσπονδιακή επιχορήγηση ύψους 400 εκατ. δολαρίων ενός άλλου γνωστού πανεπιστημίου, του Κολούμπια, με το ίδιο σκεπτικό. Το πανεπιστήμιο με έδρα τη Νέα Υόρκη ανακοίνωσε τις τελευταίες ημέρες ότι προχωρά σε δραστικές μεταρρυθμίσεις όπως απαιτεί η κυβέρνηση προκειμένου να ανακτήσει τη χρηματοδότησή του.

Εξάλλου η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου προσπαθεί να πιέσει τα αμερικανικά πανεπιστήμια να αλλάξουν την πολιτική τους σε σειρά ζητημάτων τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο του πολιτισμικού πολέμου που μαίνεται στη χώρα εδώ και μερικά χρόνια.

Εκτός από τη στέρηση ομοσπονδιακών πόρων από τα πανεπιστήμια, μέλη της υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) έχουν συλλάβει τις τελευταίες εβδομάδες αλλοδαπούς φοιτητές που συμμετείχαν σε διαδηλώσεις και προσπαθούν να ξεκινήσουν διαδικασία για την απέλασή τους.

Επίσης τον Μάρτιο η κυβέρνηση Τραμπ ανέστειλε τη χρηματοδότηση ύψους 175 εκατ. δολαρίων και από το πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια λόγω των πολιτικών του για τη συμμετοχή τρανς αθλητριών στα γυναικεία αθλήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

