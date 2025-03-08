Το πανεπιστήμιο Κολούμπια θα απαντήσει στις «θεμιτές ανησυχίες» Τραμπ

Η προσωρινή πρόεδρος του Πανεπιστημίου Κολούμπια (Columbia University) δήλωσε πως το πανεπιστήμιο εργάζεται για να απαντήσει στις «θεμιτές ανησυχίες» της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά την ακύρωση ομοσπονδιακών κυβερνητικών επιδοτήσεων ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων για το πανεπιστήμιο λόγω κατηγοριών για αντισημιτισμό στην πανεπιστημιούπολη.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες, Παρασκευή, η κυβέρνηση επικαλέσθηκε αυτό που περιέγραψε ως αντισημιτική παρενόχληση μέσα και κοντά στην πανεπιστημιούπολη του Κολούμπια στη Νέα Υόρκη ως λόγο για την ακύρωση της χρηματοδότησης. Το πανεπιστήμιο βρέθηκε επανειλημμένα στην πρώτη γραμμή του φιλοπαλαιστινιακού και αντιισραηλινού φοιτητικού κινήματος διαμαρτυρίας μετά την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 και τον πόλεμο στη Γάζα που ακολούθησε.

«Θέλω να διαβεβαιώσω ολόκληρη την κοινότητα του Κολουμπια ότι δεσμευόμαστε να εργασθούμε με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για να απαντήσουμε στις θεμιτές ανησυχίες τους», δήλωσε σε μήνυμα που απηύθυνε αργά χθες, Παρασκευή, τη νύκτα προς τους αποφοίτους η προσωρινή πρόεδρος του πανεπιστημίου Κατρίνα Άρμστρονγκ. «Για το σκοπό αυτό, το Κολούμπια μπορεί να αναλάβει και θα συνεχίσει να αναλαμβάνει σοβαρή δράση για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού στην πανεπιστημιούπολή μας».

Η κυβέρνση Τραμπ δήλωσε πως η χρηματοδότηση που ματαιώθηκε αφορά μόνο ένα τμήμα των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κυβερνητικές επιδοτήσεις προς το πανεπιστήμιο, όμως το Κολούμπια ετοιμάζεται για ένα οικονομικό πλήγμα.

«Είναι αναμφισβήτητο ότι η ακύρωση αυτών των κεφαλαίων θα έχει άμεσο αντίκτυπο στη έρευνα και σε άλλες κρίσιμης σημασίας λειτουργίες του Πανεπιστημίου, πλήττοντας φοιτητές, σχολές, προσωπικό, έρευνα και περίθαλψη», δήλωσε η Άρμστρονγκ.

Η ομοσπονδιακή χρηματοδότηση κάλυπτε το οικονομικό έτος 2024 περίπου 1,3 δισεκατομμύριο από τα 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια των λειτουργικών εσόδων του πανεπιστημίου, σύμφωνα με οικονομική έκθεση του Κολούμπια.

Μερικοί εβραίοι φοιτητές και μέλη προσωπικού ήταν μεταξύ των φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών και λένε πως οι επικρίσεις τους σε βάρος του Ισραήλ θεωρούνται εσφαλμένα αντισημιτισμός. Η Μινούς Σαφίκ παραιτήθηκε πέρυσι από πρόεδρος του Κολούμπια μετά τις επικρίσεις τόσο από φιλοϊσραηλινές όσο και από φιλοπαλαιστινιακές πλευρές για τον τρόπο με τον οποίο το πανεπιστήμιο διαχειρίσθηκε τις διαμαρτυρίες.

Η κυβέρνηση έχει αρνηθεί να διευκρινίσει ποια συμβόλαια και επιδοτήσεις ακύρωσε, όμως το υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι οι διαδηλώσεις ήταν παράνομες και στερούν εβραίους φοιτητές από ευκαιρίες μόρφωσης.

Οργανώσεις για τα δικαιώματα του πολίτη υποστηρίζουν ότι οι άμεσες περικοπές της χρηματοδότησης είναι αντισυνταγματική τιμωρία για την προστασία της ελευθερίας του λόγου και είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν προσφυγές στη δικαιοσύνη.

