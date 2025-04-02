Του Γιάννη Χανιωτάκη

Το Ηνωμένο Βασίλειο «πρέπει να προετοιμαστεί για τα χειρότερα» από τους νέους δασμούς που ετοιμάζεται να επιβάλει την αμερικανική κυβέρνηση, δήλωσε χθες ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι.

Μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων, τόνισε ότι οι «έντονες συνομιλίες» για μια πιθανή οικονομική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται. «Αλλά φυσικά προετοιμαζόμαστε για τα χειρότερα. Όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι, όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός», πρόσθεσε ο Λάμι.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Έρευνας Δημόσιας Πολιτικής (IPPR), η νέα εμπορική πολιτική του Λευκού Οίκου θα «αποσταθεροποιήσει πλήρως την αυτοκινητοβιομηχανία του Ηνωμένου Βασιλείου» θέτοντας σε κίνδυνο έως και 25.000 θέσεις έργων, ενώ οι αναλυτές της Goldman Sachs αναμένουν ότι είναι πιο αναμενόμενο το ΑΕΠ, της χώρας. ακόμη και αν συμφωνηθεί μια εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, λόγω των «μεγαλύτερων αρνητικών επιπτώσεων» από τους δασμούς που επιβάλλονται κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ, σημείωσε από την πλευρά του στο Sky News ότι «κανείς δεν θέλει να δει έναν εμπορικό πόλεμο» και ελπίζω ότι η συμφωνία που θα διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ θα μετριάσει τους δασμούς.

Αναφερόμενος στις σχέσεις των δύο χωρών είπε: «Οι ΗΠΑ είναι ο στενότερος σύμμαχός μας. Η άμυνά μας, η ασφάλεια μας, οι πληροφορίες μας είναι συνδεδεμένες σε βαθμό που δεν υπάρχει ανάλογη σχέση μεταξύ δύο άλλων χωρών. Έτσι, είναι προφανώς προς το εθνικό μας συμφέρον να έχουμε μια στενή σχέση συνεργασίας με τις ΗΠΑ, την οποία είχαμε εδώ και δεκαετίες, και θέλω να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε και για τις επόμενες δεκαετίες».

Πηγή: skai.gr

