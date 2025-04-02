Ο Μάικλ Γουόλτς χρησιμοποιούσε το προσωπικό του Gmail για κυβερνητικές υποθέσεις

Μετά το Signalgate, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Μάικλ Γουόλτς βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο καθώς φέρεται να επικοινωνούσε για κυβερνητικές υποθέσεις μέσω του προσωπικού του Gmail, όπως αποκαλύπτει η Washington Post η οποία επικαλείται σχετικά έγγραφα και τρεις αξιωματούχους.

Μάλιστα, εκτός από τον Γουόλς και μέλη του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να χρησιμοποιούσαν τους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο Gmail για αντίστοιχες, ευαίσθητες υποθέσεις.

Η χρήση του Gmail είναι μια λιγότερο ασφαλής μέθοδος επικοινωνίας από την κρυπτογραφημένη εφαρμογή μηνυμάτων Signal και εγείρονται ερωτήματα σχετικά με το πόσο το συμβούλιο εθνικής ασφάλειας... δίνει σημασία στην ασφάλεια.

Ένας ανώτερος βοηθός του Γουόλς φέρεται να χρησιμοποίησε το Gmail για σημαντικές συζητήσεις με συναδέλφους του σε άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες. Αυτές φέρεται να αφορούσαν ευαίσθητες στρατιωτικές θέσεις και οπλικά συστήματα που σχετίζονται με μια εν εξελίξει σύγκρουση, σύμφωνα με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εξέτασε η WP. Οι συνάδερφοι με τους οποίους αντάλλαζε μηνύματα αυτός ο αξιωματικός, αντίθετα, χρησιμοποιούσαν τους κυβερνητικούς λογαριασμούς τους.

Αντίστοιχα, στον Γουόλς έχουν σταλεί στο Gmail λιγότερο ευαίσθητες, αλλά δυνητικά εκμεταλλεύσιμες πληροφορίες, όπως το πρόγραμμά του και άλλα έγγραφα της εργασίας του, δήλωσαν αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας. Οι ίδιοι κάνουν λόγο για προβληματικό χειρισμό ευαίσθητων πληροφοριών.

Μάλιστα, οι αξιωματούχοι αυτοί ανέφεραν πως ο Γουόλς σε ορισμένες περιπτώσεις έκανε αντιγραφή και επικόλληση από το πρόγραμμά του στο Signal για να συντονίσει συναντήσεις και συζητήσεις.

Η χρήση του προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ακόμη και για μη διαβαθμισμένο υλικό, είναι επικίνδυνη, δεδομένης της μεγάλης σημασίας που δίνουν οι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών στις επικοινωνίες και τα χρονοδιαγράμματα των ανώτερων κυβερνητικών αξιωματούχων, λένε οι ειδικοί.

Εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας Μπράιαν Χούγκες, δήλωσε ότι δεν έχει δει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι ο Γουόλς χρησιμοποιεί το προσωπικό του email σε τέτοιες περιπτώσεις. «Ο Γουόλς δεν έστελνε και δεν θα έστελνε διαβαθμισμένες πληροφορίες σε ανοιχτό λογαριασμό», τόνισε ο ίδιος.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με υπάλληλο του Γουόλς που συζητούσε ευαίσθητα στρατιωτικά θέματα μέσω του Gmail, ο Χούγκες δήλωσε ότι το προσωπικό του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας έχει οδηγίες σχετικά με τη χρήση «μόνο ασφαλών πλατφορμών για διαβαθμισμένες πληροφορίες».

Σημειώνεται πως η φήμη του Γουόλς έχει ήδη πληγεί σοβαρά από το σκάνδαλο Signalgate, όταν ένας δημοσιογράφος εντάχτηκε κατά λάθος σε ομάδα συνομιλιών, όπου υψηλόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι μιλούσαν σχετικά με επικείμενα πλήγματα εναντίον των Χούθι.

Πηγή: skai.gr

