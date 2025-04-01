Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι επανεξετάζει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση που λαμβάνει το Χάρβαρντ, στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης, όπως και συμβόλαια που έχει υπογράψει το γνωστό ιδιωτικό πανεπιστήμιο με ομοσπονδιακές υπηρεσίες - συνολικού ύψους 9 δισεκ. δολαρίων - κατηγορώντας το, όπως και το Κολούμπια, ότι επέτρεψε την εξάπλωση του «αντισημιτισμού» στους χώρους του.

Μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η κυβέρνηση έχει βάλει στο στόχαστρο τα μεγάλα πανεπιστήμια των ΗΠΑ, όπου πέρυσι πραγματοποιήθηκαν, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, κινητοποιήσεις υπέρ των Παλαιστινίων.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη διακόψει την ομοσπονδιακή επιχορήγηση ύψους 400 εκατ. δολαρίων ενός άλλου γνωστού πανεπιστημίου, του Κολούμπια, με το ίδιο σκεπτικό. Το πανεπιστήμιο με έδρα τη Νέα Υόρκη ανακοίνωσε τις τελευταίες ημέρες ότι προχωρά σε δραστικές μεταρρυθμίσεις όπως απαιτεί η κυβέρνηση προκειμένου να ανακτήσει τη χρηματοδότησή του.

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ , 25 Απριλίου 2024: Φοιτητής διαδηλωτής στέκεται μπροστά από το άγαλμα του Τζον Χάρβαρντ, ντυμένο με την παλαιστινιακή σημαία, σε «κατασκήνωση» φοιτητών που διαμαρτύρονται κατά του πολέμου στη Γάζα

Το υπουργείο Παιδείας έχει στείλει επιστολή σε 60 πανεπιστήμια – μεταξύ των οποίων και το Χάρβαρντ—προειδοποιώντας τα ότι ενδέχεται να λάβει νομικά μέτρα εναντίον τους με βάση τον νόμο περί πολιτικών δικαιωμάτων, αν δεν προστατεύουν τους εβραίους φοιτητές στους χώρους τους.

«Αν και τα πρόσφατα μέτρα που έλαβε το Χάρβαρντ για να αντιμετωπιστεί ο θεσμοθετημένος αντισημιτισμός (…) είναι καλοδεχούμενα, το πανεπιστήμιο πρέπει να κάνει περισσότερα για να διατηρήσει το προνόμιο να λαμβάνει τα χρήματα που έχουν κερδίσει με κόπο οι φορολογούμενοι», τονίζεται σε κοινή ανακοίνωση πολλών ομοσπονδιακών υπηρεσιών και υπουργείων, μεταξύ των οποίων αυτό της Παιδείας.

«Ο έλεγχος αυτός αποτελεί μέρος των προσπαθειών» της κυβέρνησης «να αντιμετωπίσει τον αντισημιτισμό», υπογραμμίζει η ανακοίνωση, την ώρα που ο Τραμπ έχει ξεκινήσει εκστρατεία κατά των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων στους χώρους μεγάλων πανεπιστημίων των ΗΠΑ.

Εξάλλου η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου προσπαθεί να πιέσει τα αμερικανικά πανεπιστήμια να αλλάξουν την πολιτική τους σε σειρά ζητημάτων τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο του πολιτισμικού πολέμου που μαίνεται στη χώρα εδώ και μερικά χρόνια.

«Η αποτυχία του Χάρβαρντ να προστατεύσει φοιτητές στους χώρους του από αντισημιτικές διακρίσεις – ενώ παράλληλα προωθεί διχαστικές ιδεολογίες εις βάρος της ελευθερίας της έρευνας—έχει θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη φήμη του», εκτίμησε η Αμερικανίδα υπουργός Παιδείας Λίντα ΜακΜάχον.

«Το Χάρβαρντ μπορεί να διορθώσει αυτά τα λάθη και να ανακτήσει τη θέση του ως ένα πανεπιστήμιο αφιερωμένο στην ακαδημαϊκή αριστεία και την αναζήτηση της αλήθειας, όπου όλοι οι φοιτητές νιώθουν ασφαλείς», πρόσθεσε η ΜακΜάχον σημειώνοντας ότι στο παρελθόν το πανεπιστήμιο αυτό ήταν «σύμβολο του αμερικανικού ονείρου».

«Αν σταματήσει αυτή η χρηματοδότηση, θα ανασταλεί έρευνα που σώζει ζωές και θα τεθούν σε κίνδυνο σημαντικά προγράμματα επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας», απάντησε ο πρόεδρος του Χάρβαρντ Άλαν Γκάρμπερ.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι «υπάρχει αντισημιτισμός στους χώρους του πανεπιστημίου μας», ενώ τόνισε ότι τον έχει νιώσει και ο ίδιος, παρά το γεγονός ότι είναι ο πρόεδρος του πανεπιστημίου.

Όπως εξήγησε ο Γκάρμπερ, το Χάρβαρντ έχει ξεκινήσει τους τελευταίους 15 μήνες μεταρρυθμίσεις για να αντιμετωπίσει τον αντισημιτισμό, αν και αναγνώρισε ότι «μένει να γίνει πολλή δουλειά». Παράλληλα δήλωσε ότι το πανεπιστήμιο είναι έτοιμο να συνεργαστεί με την ομάδα της κυβέρνησης αρμόδια για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού.

Μεταρρυθμίσεις (η «υποχωρήσεις) στο Κολούμπια

Η υπηρεσιακή πρόεδρος του Κολούμπια, η Κατρίνα Άρμστρονγκ, ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο ότι παραιτείται από τη θέση, μετά τις επικρίσεις που δέχθηκε από φοιτητές και καθηγητές επειδή υποχώρησε στις απαιτήσεις της κυβέρνησης.

Το Κολούμπια ανακοίνωσε πρόσφατα σειρά νέων μέτρων: επέβαλε περιορισμούς στις διαδηλώσεις και προανήγγειλε κυρώσεις για όσους φοιτητές τους παραβιάζουν, ενώ παράλληλα δόθηκε στην αστυνομία του πανεπιστημίου το δικαίωμα να προχωρά σε συλλήψεις και στον πρόεδρό του περισσότερες εξουσίες για να προχωρά σε πειθαρχικές διαδικασίες. Το πανεπιστήμιο επίσης ανακοίνωσε ότι θα επανεξετάσει άμεσα το πρόγραμμα σπουδών Μέσης Ανατολής.

Εκτός από τη στέρηση ομοσπονδιακών πόρων από τα πανεπιστήμια, μέλη της υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) έχουν συλλάβει τις τελευταίες εβδομάδες αλλοδαπούς φοιτητές που συμμετείχαν σε διαδηλώσεις και προσπαθούν να ξεκινήσουν διαδικασία για την απέλασή τους.

Τον Μάρτιο η κυβέρνηση Τραμπ ανέστειλε τη χρηματοδότηση ύψους 175 εκατ. δολαρίων και από το πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια λόγω των πολιτικών του για τη συμμετοχή τρανς αθλητριών στα γυναικεία αθλήματα.

