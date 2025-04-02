Κίνδυνος εμπορικού πολέμου, η Γροιλανδία, η Ουκρανία: ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μεταβαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες - όπου θα συμμετάσχει αύριο και την Παρασκευή σε σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ - εν μέσω όξυνσης της έντασης μεταξύ των ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων.

Το διατλαντικό ραντεβού πραγματοποιείται εξάλλου μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε όταν ο αρχισυντάκτης του περιοδικού The Atlantic περιελήφθη σε λίστα συμμετεχόντων σε μια απόρρητη συνομιλία όπου υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ συζητούσαν πολεμικά σχέδια.

Στις συνομιλίες που έδωσε στη δημοσιότητα το περιοδικό ο Τζέι Ντι Βανς κατηγορούσε τους Ευρωπαίους ότι θέλουν να εκμεταλλευθούν τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Δασμοί, Γροιλανδία και Ουκρανία στην ατζέντα του Ρούμπιο

Η επίσκεψη Ρούμπιο ξεκινά την ημέρα κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος θα ανακοινώσει τους νέους δασμούς που πρόκειται να επιβάλει η Ουάσινγκτον ακόμη και σε παραδοσιακούς συμμάχους της.

Παράλληλα ο Τραμπ αυξάνει την πίεση στους Ευρωπαίους, καλώντας τους να δαπανήσουν περισσότερα χρήματα για την άμυνά τους και να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες στον πόλεμο στην Ουκρανία, παρά το γεγονός ότι τους έχει αποκλείσει από τις άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών από τη μία και Ρώσων και Αμερικανών από την άλλη.

Στις Βρυξέλλες ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να αναφερθεί «στην αύξηση των επενδύσεων των συμμάχων στην άμυνα και στην εδραίωση μιας διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία», επεσήμανε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Ρούμπιο «θα αναφερθεί επίσης στην κοινή απειλή που αποτελεί η Κίνα για την ευρωατλαντική συμμαχία και τη συμμαχία της περιοχής Ινδίας- Ειρηνικού» στη διάρκεια της συνάντησής του με εκπροσώπους ασιατικών χωρών, καθώς στις προετοιμασίες γα τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη το καλοκαίρι.

Εκτός από τον Καναδά, τον οποίο ο Τραμπ αντιμετωπίζει συχνά σαν να είναι «η 51η πολιτεία των ΗΠΑ», καμία χώρα μέλος του ΝΑΤΟ δεν μοιάζει να είναι τόσο στο στόχαστρο του Αμερικανού προέδρου όσο η Δανία.

Ο Ρούμπιο θα έχει την ευκαιρία, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας, να συναντηθεί με τον Δανό ομόλογό του Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, εν μέσω μεγάλης έντασης μεταξύ της Κοπεγχάγης και της Ουάσινγκτον με αφορμή τη Γροιλανδία, την οποία θέλει να αποκτήσει ο Τραμπ.

Εξάλλου οι συνομιλίες στο ΝΑΤΟ διεξάγονται περίπου ένα μήνα αφού ο Αμερικανός πρόεδρος εξέπληξε τους Ευρωπαίους ταπεινώνοντας τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο.

Η στάση των ΗΠΑ ώθησε τους Ευρωπαίους να επανεξετάσουν τη δέσμευση της Ουάσινγκτον προς την ασφάλεια στην ήπειρο, με τη Γερμανία να υιοθετεί ένα τεράστιο σχέδιο επενδύσεων στο πλαίσιο του οποίου προβλέπονται μεγάλες δαπάνες για την άμυνα.

Έπειτα από τρία χρόνια πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ο Τραμπ φιλοδοξεί να τερματίσει τις συγκρούσεις και για τον λόγο αυτό έσπασε τη διπλωματική απομόνωση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Όμως οι διαπραγματεύσεις καθυστερούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

