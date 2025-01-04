Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα προπαγανδιστικό βίντεο που δείχνει σημεία ζωής από την όμηρο Liri Albag, 19 ετών.

Το βίντεο διάρκειας τριάμισι λεπτών δεν έχει ημερομηνία, αν και η Albag δηλώνει ότι κρατείται για περισσότερες από 450 ημέρες, υποδεικνύοντας ότι γυρίστηκε πρόσφατα.

Η Albag, απήχθη μαζί με άλλους έξι από τρομοκράτες της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Η μία διασώθηκε και η άλλη ανασύρθηκε νεκρή αφού δολοφονήθηκε σε αιχμαλωσία. Οι άλλοι πέντε — η Albag, η Καρίνα Αρίεφ, ο Άγκαμ Μπέργκερ, η Ναάμα Λέβι και η Ντανιέλα Γκιλμπόα — εξακολουθούν να είναι όμηροι.

⚡️BREAKING: Al-Qassam Brigades publishes a new message from an Israeli prisoner, soldier Liri Albag who was captured from the Nahal Oz outpost on 7 October 2023:



"I ask you, government of Israel, I really want to ask you, do you want to kill us?"



A few things she said in the… pic.twitter.com/uQwB4AQbH9 — Suppressed News. (@SuppressedNws) January 4, 2025

Η Χαμάς έχει εκδώσει στο παρελθόν παρόμοια βίντεο με ομήρους που κρατά η τρομοκρατική ομάδα, σε αυτό που το Ισραήλ λέει ότι είναι αξιοθρήνητος ψυχολογικός πόλεμος.

Η οικογένεια της Albag ζητά από τα μέσα ενημέρωσης να μη δημοσιεύσουν το βίντεο ή εικόνες από αυτό.

Τα περισσότερα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης δεν μεταδίδουν τα βίντεο κλιπ που δημοσιεύει η Χαμάς, εκτός εάν το ζητήσουν ρητά οι οικογένειες.

📢 Liri Albag is still being held hostage in #Gaza. In a new psyops video by #Hamas, she describes her experience as a living hell. Her emotional distress is heartbreaking.



There are an estimated 100 hostages in captivity, including a baby and a toddler. {Blurred & translated} pic.twitter.com/YGhtJ9YnmJ — Saikiran Kannan | 赛基兰坎南 (@saikirankannan) January 4, 2025

Η ανακοίνωση της οικογένειας

Η οικογένεια Albag εξουσιοδοτεί τη δημοσίευση δύο στατικών εικόνων που λαμβάνονται από το βίντεο της ομήρου Liri Albag που δημοσίευσε η Χαμάς.

Η οικογένεια είχε ζητήσει νωρίτερα να μη χρησιμοποιήσει κάποιο μέσο ενημέρωσης το βίντεο ή οποιεσδήποτε εικόνες.

«Το βίντεο που δημοσιεύτηκε σήμερα έκανε κομμάτια τις καρδιές μας», λέει η οικογένεια σε δήλωση. «Δεν είναι η ίδια κόρη και αδερφή που ξέρουμε».

«Δεν είναι σε καλή κατάσταση. Η δύσκολη ψυχική της κατάσταση είναι εμφανής», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Είδαμε την ηρωική Liri να επιζεί και να εκλιπαρεί για τη ζωή της. Είναι μόλις μερικές δεκάδες χιλιόμετρα μακριά μας και εδώ και 456 μέρες δεν καταφέραμε να τη φέρουμε σπίτι», λέει η οικογένεια.

Κάνοντας έκκληση στον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και την κυβέρνησή του, η οικογένεια λέει: «Είναι καιρός να αποφασίσετε σαν να ήταν τα παιδιά σας εκεί».

«Η Liri είναι ζωντανή και πρέπει να επιστρέψει ζωντανή. Αυτό εξαρτάται μόνο από εσάς», λέει η οικογένεια. «Δεν πρέπει να χάσετε αυτήν την ευκαιρία να τους φέρετε πίσω. Όλους τους».

Πηγή: skai.gr

