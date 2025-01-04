Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν αποκάλυψε ότι τις ημέρες μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 απείλησε την ισραηλινή ηγεσία ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεν θα πραγματοποιούσε την επίσκεψή του στο Ισραήλ, εκτός εάν το Ισραήλ επέτρεπε βοήθεια στη Γάζα.

Μιλώντας στους New York Times σε εφ΄όλης της ύλης συνέντευξη στο τέλος της θητείας του, ο Μπλίνκεν μίλησε για τις αρχές του πολέμου στη Γάζα και την πολιορκία που επιβλήθηκε στη Γάζα στον απόηχο της επίθεσης της Χαμάς.

Ο Μπλίνκεν περιέγραψε πώς κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στο Ισραήλ, 5 ημέρες μετά την επίθεση, συναντήθηκε με Ισραηλινούς ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου, στα κεντρικά γραφεία των IDF στο Τελ Αβίβ, «διαφωνώντας επί ώρες για την ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστίνιους στη Γάζα».

«Και αυτή η αντίθεση σημειωνόταν επειδή τις μέρες μετά τις 7 Οκτωβρίου η ισραηλινή κοινωνία ήταν τραυματισμένη. Δεν ήταν μόνο ο πρωθυπουργός ή ένας δεδομένος ηγέτης στο Ισραήλ. Ήταν μια ολόκληρη κοινωνία που δεν ήθελε καμία βοήθεια για έναν Παλαιστίνιο στη Γάζα. Διαφωνούσα για εννιά ώρες», ανέφερε.

Τελικά, όπως αποκαλύπτει, έπρεπε να απειλήσει ότι ο Μπάιντεν δεν θα ερχόταν στο Ισραήλ εάν δεν άρχιζε να εισέρχεται βοήθεια.

«Είπα στον πρωθυπουργό, θα πάρω τηλέφωνο τον πρόεδρο και θα του πω να μην έρθει αν δεν αφήσετε αυτή τη βοήθεια να αρχίσει να μπαίνει. Και κάλεσα τον πρόεδρο για να βεβαιωθώ ότι συμφωνούσε με αυτό, και το έκανε απόλυτα. Καταφέραμε συμφωνία ώστε να ξεκινήσουμε τη βοήθεια μέσω της Ράφα, την οποία επεκτείναμε στο Kerem Shalom και σε πολλά άλλα μέρη», λέει.

Στη συνέντευξη ο Μπλίνκεν επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ δεν πιστεύουν ότι το Ισραήλ πραγματοποιεί γενοκτονία στη Γάζα, αν και είπε ότι υπήρχαν στιγμές που το Ισραήλ δεν «έκανε αρκετά» για να επιτρέψει την ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο Μπλίνκεν αρνείται επίσης ότι ο Νετανιάχου ήταν υπεύθυνος για την κατάρρευση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός τον Ιούνιο και τόνισε ότι τελικά ήταν η Χαμάς που ματαίωσε μια συμφωνία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.