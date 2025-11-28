Πενήντα τέσσερα χρόνια μετά την απόφαση του τουρκικού κράτους να κλείσει τη θεολογική σχολή της Χάλκης, φαίνεται ότι για πρώτη φορά υπάρχουν σοβαρές ελπίδες επαναλειτουργίας της.

Την είδηση αποκάλυψε μιλώντας αποκλειστικά στον ανταποκριτή του ΣΚΑΙ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα Τομ Μπάρακ. Μάλιστα, αυτό το δεδομένο έρχεται σε μία ιστορική συγκυρία για τη χριστιανοσύνη, με τον πάπα Λέοντα και τον Οικουμενικό Πατριάρχη να πραγματοποιούν κοινό προσκύνημα στη Νίκαια της Βιθυνίας εκεί όπου δημιουργήθηκε το Σύμβολο της Πίστεως.

Σύμφωνα με τον Μ. Κωστίδη, ο πρέσβης έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία της σχολής της Χάλκης και συγκεκριμένα έκανε λόγο για τον Σεπτέμβριο του 2026.

«Όταν η Παναγιότητά του επισκέφθηκε την Αμερική και τον Πρόεδρο στο Οβάλ Γραφείο, έθιξε το ζήτημα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, το οποίο είναι υψίστης σημασίας, τόσο για τον πρόεδρο Τραμπ όσο και για τον πρόεδρο Ερντογάν. Θέλαμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε την πρόοδο και να διαπιστώσουμε αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε ώστε να διευκολύνουμε, να επιταχύνουμε, να στηρίξουμε τις συζητήσεις, με στόχο να οδηγηθούμε σε μια πιθανή επαναλειτουργία της Σχολής τον Σεπτέμβριο του 2026», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ.

Επιπλέον, όπως μετέδωσε ο Μανώλης Κωστίδης, ο πρέσβης των ΗΠΑ προανήγγειλε πρωτοβουλίες για ελληνοτουρκικά, Αιγαίο και Κύπρο.

