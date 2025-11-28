Η σουηδική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη διεξαγωγή γυμνασίων προσομοίωσης πολέμου, με συμμετοχή του βασιλιά της Σουηδίας, της πριγκίπισσας διαδόχου, των ενόπλων δυνάμεων και βουλευτών. Η ανακοίνωση μεταφράστηκε και στα ρωσικά.

Πρόκειται για την πρώτη φορά από τη δεκαετία του '90 που οργανώνονται στρατιωτικές ασκήσεις τέτοιου μεγέθους με τη συμμετοχή όλων αυτών των φορέων, όπως επισημαίνει η κυβέρνηση.

Ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον τόνισε σε σχετική ανακοίνωση ότι «είναι σημαντικό να διεξάγονται κοινές ασκήσεις, ιδίως δεδομένης της τωρινής κατάστασης αναφορικά με την ασφάλεια». Σύμφωνα με τον ίδιο, «βήμα βήμα και άσκηση άσκηση, ενισχύουμε τη συνολική άμυνα και την ανθεκτικότητα της Σουηδίας».

Τα γυμνάσια βασίστηκαν σε σενάριο που προέβλεπε την κήρυξη ή τον κίνδυνο ενός πολέμου, με στόχο να συζητηθούν τα μέτρα που απαιτούνται για τη διατήρηση της ασφάλειας της χώρας σε τέτοιες συνθήκες.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «αυτά τα γυμνάσια αφορούν τη διαχείριση περιστατικών και καταστάσεων, σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο, που θα μπορούσαν να εγείρουν προκλήσεις ή εντάσεις για τη Σουηδία, τους Σουηδούς πολίτες ή τα σουηδικά συμφέροντα».

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών και άμυνας της Σουηδίας, η Ρωσία θεωρείται η βασική απειλή για τη χώρα. Η Στοκχόλμη έχει επιταχύνει την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών μετά την εισβολή στην Ουκρανία και την ένταξή της στο ΝΑΤΟ το 2024. Προβλέπεται να διατεθούν 300 δισεκατομμύρια κορώνες (27 δισεκατομμύρια ευρώ) σε διάστημα δέκα ετών για την ενίσχυση της άμυνας.

