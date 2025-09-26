Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε χθες ότι σύντομα θα συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για να συζητήσουν την πιθανή επαναλειτουργία μιας σημαντικής θεολογικής σχολής κοντά στην Κωνσταντινούπολη, η οποία έχει κλείσει για πάνω από 50 χρόνια.

Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης, που ιδρύθηκε το 1844, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία ως η κύρια θεολογική σχολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Εκπαίδευσε γενιές Ορθόδοξων κληρικών, συμπεριλαμβανομένου του νυν πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ έθεσε το ζήτημα στη συνάντησή του με τον Ερντογάν στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη, λέγοντας ότι η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία έθεσε το ζήτημα όταν ο Βαρθολομαίος, ο οποίος εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη, επισκέφθηκε τον πρόεδρο των ΗΠΑ μια εβδομάδα νωρίτερα.

Ο Τραμπ αναφερόταν στη θεολογική σχολή, στο νησί Χάλκη κοντά στην Κωνσταντινούπολη, η οποία έκλεισε από το τουρκικό κράτος το 1971. Η Τουρκία αντιμετωπίζει εδώ και καιρό πιέσεις από την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση για να την ανοίξει ξανά.

«Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι μας αναλογεί σχετικά με τη σχολή στη Χάλκη», δήλωσε ο Ερντογάν στον Τραμπ κατά τη συνάντησή τους. «Θα έχω την ευκαιρία να συζητήσω αυτό το θέμα με τον (Πατριάρχη) Βαρθολομαίο κατά την επιστροφή μου».

Το γραφείο του Ερντογάν δήλωσε ότι δεν είναι ακόμη σαφές πότε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση, σύμφωνα με το Reuters.

Από την πλευρά του, ο Ελληνορθόδοξος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος εξέφρασε τις ευχαριστίες του τόσο στον Τραμπ όσο και στον Ερντογάν για τις δηλώσεις τους σχετικά με τη σχολή.

«Η επαναλειτουργία της θα επιβεβαιώσει τον σεβασμό για τα θρησκευτικά δικαιώματα και θα επιτρέψει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο να λειτουργήσει ξανά το κορυφαίο θεολογικό του ίδρυμα», ανέφερε ο Ελπιδοφόρος σε ανακοίνωσή του.

Οι δηλώσεις του Ερντογάν δημιούργησαν ελπίδες στην εκκλησία για το άνοιγμα της Σχολής.

Ο Βαρθολομαίος εξέφρασε αισιοδοξία μετά τη συνομιλία του με τον Τραμπ, λέγοντας ότι οι εκτεταμένες ανακαινίσεις θα μπορούσαν να επιτρέψουν στη σχολή να υποδεχτεί ξανά φοιτητές ήδη από το επόμενο έτος.

Η σχολή της Χάλκης έκλεισε το 1971 εξαιτίας ενός τουρκικού νόμου που απαγόρευε τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Πέρυσι, ο υπουργός Παιδείας της Τουρκίας Γιουσούφ Τεκίν επιθεώρησε τη σχολή και υπέβαλε προτάσεις σχετικά με την αναστήλωσή του, όπως μεταδίδει το Reuters.

