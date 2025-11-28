Οκτώ ακόμη άτομα συνελήφθησαν στο Χονγκ Κονγκ στο πλαίσιο της έρευνας για τη φονική πυρκαγιά στα πολυώροφα κτίρια του Wang Fuk Court, καθώς οι αρχές εστιάζουν πλέον σε ενδείξεις διαφθοράς και σοβαρής αμέλειας που ενδέχεται να συνέβαλαν στην ανεξέλεγκτη εξάπλωση της φωτιάς.

Ακόμη τρεις είχαν συλληφθεί νωρίτερα με κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Τουλάχιστον 128 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη φονική πυρκαγιά σε μια από τις χειρότερες τραγωδίες της πόλης εδώ και περισσότερες από επτά δεκαετίες.

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα, αν και αξιωματούχοι αναφέρουν ότι φελιζόλ και τα προστατευτικά δίχτυα που είχαν τοποθετηθεί εξωτερικά στα παράθυρα συνέβαλαν στη γρήγορη εξάπλωσή της.

Άλλοι 79 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ δεκάδες εξακολουθούν να αγνοούνται, καθιστώντας την πυρκαγιά τη φονικότερη στο Χονγκ Κονγκ εδώ και περισσότερο από 70 χρόνια.

Έρευνα για διαφθορά και εγκληματική αμέλεια

Η αστυνομία μπήκε στα καμένα κτίρια για τη συλλογή στοιχείων, καθώς οι αρχές ανακοίνωσαν ότι η έρευνα για τα αίτια και τις ευθύνες της τραγωδίας θα διαρκέσει τρεις έως τέσσερις εβδομάδες.

Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Κατά της Διαφθοράς (ICAC) ανέφερε ότι στους συλληφθέντες στο πλαίσιο της έρευνας για διαφθορά περιλαμβάνονται διευθυντικά στελέχη μηχανολογικής εταιρείας και υπεργολάβοι.

Συνολικά 2.311 πυροσβέστες επιχείρησαν για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, η οποία εξαπλώθηκε σε επτά από τα οκτώ πολυώροφα κτίρια του συγκροτήματος Wang Fuk Court. Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης ολοκληρώθηκαν πλήρως στις 10:18 τοπική ώρα την Παρασκευή.

Οι αρχές ανέφεραν ότι 89 σοροί δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, ενώ άλλες 16 παραμένουν μέσα στα κτίρια και αναμένεται να ανασυρθούν σταδιακά καθώς οι έρευνες προχωρούν.

Στο μεταξύ, συγγενείς αγνοουμένων παρέχουν στις αρχές πληροφορίες, προσκομίζοντας οικογενειακές φωτογραφίες για τη διαδικασία ταυτοποίησης.

Η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ έχει δημιουργήσει κέντρα φιλοξενίας και υποστήριξης για τους εκτοπισμένους κατοίκους, ενώ ομάδες εθελοντών συγκεντρώνουν και οργανώνουν είδη πρώτης ανάγκης, όπως ρούχα και προϊόντα υγιεινής.

Εύφλεκτα υλικά και ανενεργοί συναγερμοί

Η πυρκαγιά ξεκίνησε στις 14:51 τοπική ώρα την Τετάρτη και αναβαθμίστηκε στη μέγιστη κατηγορία επικινδυνότητας λίγο μετά τις 18:22. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλότερο επίπεδο και εξαπλώθηκε προς τα πάνω, φτάνοντας θερμοκρασίες έως και 500°C, γεγονός που προκάλεσε αναζωπυρώσεις ακόμη και μετά την αρχική κατάσβεση.

Η γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς συνδέεται με εύφλεκτα προστατευτικά δίχτυα και άλλα υλικά που είχαν τοποθετηθεί εξωτερικά στα κτίρια.

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ο πυροσβέστης Ho Wai-ho, 37 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός περίπου 30 λεπτά αφού είχε χαθεί η επικοινωνία μαζί του την Τετάρτη. Άλλοι 12 πυροσβέστες τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές.

Δύο Ινδονήσιοι εργαζόμενοι που δούλευαν στα κτίρια συγκαταλέγονται επίσης στους νεκρούς, σύμφωνα με φιλανθρωπική οργάνωση για μετανάστες. Ανάμεσα στους αγνοούμενους βρίσκονται ακόμη εργαζόμενοι από την Ινδονησία και τις Φιλιππίνες.

Πολλοί από τους φιλοξενούμενους στα καταφύγια διστάζουν να μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης, καθώς βρίσκονται ακόμη σε κατάσταση σοκ.

Το αρχικό σοκ έχει πλέον δώσει τη θέση του σε οργή στο Χονγκ Κονγκ, καθώς πληθαίνουν τα ερωτήματα για το ποιος ευθύνεται για την καταστροφή.

Πολλοί κάτοικοι δήλωσαν ότι δεν άκουσαν κανένα συναγερμό για πυρκαγιά. Η πυροσβεστική υπηρεσία του Χονγκ Κονγκ διαπίστωσε ότι οι συναγερμοί και στα οκτώ κτίρια δεν λειτουργούσαν σωστά. Κάτοικος είπε στο BBC ότι ορισμένοι συναγερμοί είχαν απενεργοποιηθεί από εργάτες που εργάζονταν στις ανακαινίσεις.

Παράλληλα, καταγγελίες για υπέρογκα κόστη ανακαίνισης και για το αν τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν συμμορφώνονταν με τους κανόνες πυρασφάλειας έχουν επανέλθει δυναμικά και κυκλοφορούν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι οι υπεύθυνοι της εταιρείας επέδειξαν κατάφωρη αμέλεια, η οποία οδήγησε στο περιστατικό και επέτρεψε στην πυρκαγιά να εξαπλωθεί ανεξέλεγκτα, προκαλώντας μαζικές απώλειες», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Το Wang Fuk Court, όπου ξέσπασε η πυρκαγιά, κατασκευάστηκε το 1983 και, σύμφωνα με απογραφή του 2021, παρείχε 1.984 διαμερίσματα για περίπου 4.600 κατοίκους.

Σχεδόν το 40% των κατοίκων εκτιμάται ότι είναι άνω των 65 ετών, ενώ αρκετοί ζουν στο επιδοτούμενο συγκρότημα κατοικιών από την περίοδο της ανέγερσής του.

Η τραγωδία είναι η φονικότερη στην πόλη εδώ και πάνω από 70 χρόνια. Η πιο θανατηφόρα πυρκαγιά στην ιστορία του Χονγκ Κονγκ συνέβη το 1948, όταν έκρηξη στο ισόγειο μιας πενταώροφης αποθήκης προκάλεσε τον θάνατο 176 ανθρώπων.



