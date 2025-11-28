Καλύτερο στρατό θέλει και η Μελόνι

Ανταπόκριση από τη Ρώμη

Μετά τη Γαλλία και τη Γερμανία, και η Ιταλία σχεδιάζει τώρα την ενίσχυση του στρατεύματός της με θέσπιση εθελοντικής στράτευσης.



H Ιταλία ακολουθεί την οδό της Γερμανίας και της Γαλλίας. Ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο θα προτείνει την αλλαγή του σημερινού πλαισίου, με θέσπιση εθελοντικής στράτευσης. Σήμερα, η Ιταλία διαθέτει επαγγελματικό στρατό με 170.000 άνδρες και γυναίκες και στόχος είναι να εγκριθεί μέτρο που να προβλέπει εθελοντική στράτευση, για την εξασφάλιση νέου δυναμικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα κυμαίνεται από 10.000 μέχρι και 30.000 εφέδρους.



Όπως εξήγησε στη Rai ο Ιταλός υπουργός, πρόκειται να εντάξει τις κατευθυντήριες γραμμές της μεταρρύθμισης σε σχέδιο νόμου, το οποίο, στη συνέχεια, θα συζητηθεί στο υπουργικό συμβούλιο και στο κοινοβούλιο της Ρώμης. «Είναι ένα σχέδιο που δεν απέχει πολύ από εκείνο της Γερμανίας, που προβλέπει εθελοντική στράτευση. Το γερμανικό σχέδιο περιέχει ένα στοιχείο αυτόματης ενεργοποίησης, ενώ το γαλλικό είναι απόλυτα εθελοντικό», πρόσθεσε ο Γκουίντο Κροζέτο.



Στον αντίκτυπο της αλλαγής των διεθνών ισορροπιών



Ανοίγει με τον τρόπο αυτό μεγάλη συζήτηση, η οποία επηρεάζεται από την αλλαγή των διεθνών ισορροπιών και, κυρίως, από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων, άλλωστε, αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια στόχο των κομμάτων που συνθέτουν την ιταλική συντηρητική κυβέρνηση. «Η άμυνα του μέλλοντος δεν χρειάζεται μόνον περισσότερους άνδρες, αλλά και διαφορετικούς κανόνες», τόνισε ο Ιταλός υπουργός. «Σε κάποιες χώρες οι αλλαγές έφτασαν μέχρι και την επιστροφή στην υποχρεωτική στράτευση, ενώ στην Ελβετία οι εφεδρικές δυνάμεις συμπεριλαμβάνουν -υπό διάφορες μορφές- πολίτες ηλικίας μέχρι και πενήντα ετών», είπε χαρακτηριστικά.



Αναμένεται τώρα να πάρουν αναλυτική θέση οι δυνάμεις της ιταλικής αντιπολίτευσης. Υπάρχουν σχολιαστές, δε, οι οποίοι υπογραμμίζουν ήδη ότι η πραγματική λύση θα ήταν η δημιουργία ενός ισχυρού, ευρωπαϊκού στρατού, και όχι η αύξηση των ξεχωριστών αμυντικών δαπανών σε κάθε χώρα της ΕΕ.



Η όλη λογική στην οποία βασίζονται οι δηλώσεις του Ιταλού υπουργού Άμυνας και στενού συνεργάτη της Τζόρτζια Μελόνι είναι ότι η χώρα θα πρέπει να είναι επαρκώς εξοπλισμένη και οι στρατιωτικές δυνάμεις της επανδρωμένες, για να μπορεί να απαντήσει σε τυχόν εξωτερικές απειλές. «Από τη στιγμή που η όλη μελλοντική εικόνα και προοπτική μας δείχνει ότι θα υπάρχει λιγότερη ασφάλεια, πρέπει να προχωρήσουμε σε μια σοβαρή συζήτηση σχετικά με τον αριθμό των ενόπλων δυνάμεων και των εφέδρων που θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε περίπτωση κρίσεων» είναι η θέση του Κροζέτο.



Λίγο πριν ανακοινώσει το νέο αυτό σχέδιο για τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, τέλος, ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Άμυνας υπογράμμισε πως «ελπίζει η Ρωσία να θέλει όντως να καθίσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, αλλά δεν είναι αισιόδοξος».

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.