Να ακυρώσουν τις μεταδόσεις των αγώνων της Premier League το προσεχές Σαββατοκύριακο, έχουν αποφασίσει οι πάροχοι στην Κίνα, σύμφωνα με το BBC.

Ο λόγος είναι οι εκδηλώσεις στήριξης που έχει αποφασίσει η διοργανώτρια αρχή του αγγλικού πρωταθλήματος στην Ουκρανία, όπου μαίνεται ο πόλεμος μετά τη ρωσική εισβολή.

Μεταξύ άλλων οι παίκτες θα φορούν περιβραχιόνια με τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας, ενώ στις οθόνες των γηπέδων θα αναγράφεται «Football Stands Together».

Επιπλέον, θα τηρηθεί και ενός λεπτού σιγή ως ένδειξη αλληλεγγύης.

