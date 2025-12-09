Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, επαναλαμβάνοντας για ακόμη μία φορά το αφήγημα του Κρεμλίνου περί «ιστορικών εδαφών», διαμήνυσε ότι η Ρωσία θα ολοκληρώσει την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» και θα επιτύχει όλους τους στόχους της, υποστηρίζοντας ότι το Ντονμπάς και τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη «ήταν πάντα ρωσικά».

Μιλώντας στο ρωσικό Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Πούτιν υποστήριξε ότι «το Ντονμπάς είναι ρωσική επικράτεια, αυτό είναι ιστορικό γεγονός» και ισχυρίστηκε πως τα ουκρανικά εδάφη που έχει καταλάβει η Μόσχα «ήταν πάντα μέρος της Ρωσίας».

Σημειώνεται ότι ο Ρώσος πρόεδρος λίγες ημέρες πριν είχε ι προειδοποιήσει ξανά ότι τα ουκρανικά στρατεύματα πρέπει να αποσυρθούν από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, διαφορετικά η Ρωσία θα την καταλάβει, απορρίπτοντας οποιονδήποτε συμβιβασμό για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ή θα απελευθερώσουμε αυτά τα εδάφη με τη βία, ή τα ουκρανικά στρατεύματα θα αποχωρήσουν από αυτά τα εδάφη», δήλωσε στο India Today. Η Μόσχα ελέγχει περίπου το 85% του Ντονμπάς.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει αποκλείσει την παραχώρηση εδαφών.

Η Ουκρανία ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο στον Λευκό Οίκο, καθώς επιδιώκει να αποφύγει οποιεσδήποτε εδαφικές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία.

Το Κίεβο αναμένεται να προτείνει εναλλακτικές, αφού ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε τη Δευτέρα ότι αποκλείει την παράδοση εδαφών, τονίζοντας ότι «δεν έχει το δικαίωμα» να το κάνει, ούτε βάσει του ουκρανικού ούτε βάσει του διεθνούς δικαίου.

Οι δηλώσεις του έγιναν μετά από συνάντηση με Ευρωπαίους και ΝΑΤΟϊκούς ηγέτες τη Δευτέρα, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να αποτρέψει τις ΗΠΑ από το να υποστηρίξουν ειρηνευτική συμφωνία που θα περιλαμβάνει σημαντικές παραχωρήσεις εκ μέρους της Ουκρανίας, μια εξέλιξη που οι σύμμαχοι φοβούνται ότι θα την άφηνε εκτεθειμένη σε μελλοντική εισβολή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε σε συνέντευξη Τύπου ότι η ομάδα του θα μπορούσε να στείλει τη νέα πρόταση στους Αμερικανούς ακόμη και την Τρίτη, σύμφωνα με το AFP.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το αρχικό σχέδιο των 28 σημείων που πρότειναν οι ΗΠΑ και το οποίο απορρίφθηκε από το Κίεβο και τους Ευρωπαίους ηγέτες ως υπερβολικά ευνοϊκό προς τη Ρωσία, έχει πλέον περιοριστεί σε 20 σημεία.

Τόνισε ότι δεν έχει αφαιρεθεί κανένα «φιλοουκρανικό» σημείο από το προσχέδιο, ενώ δεν υπάρχει ούτε «συμβιβασμός» στο ζήτημα των εδαφών.

Ο Ζελένσκι ανέδειξε τον έλεγχο της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς και τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια ως δύο από τα «πιο ευαίσθητα» σημεία.

Η αρχική διαρροή του αμερικανικού σχεδίου προέβλεπε ότι η Ουκρανία θα παραχωρήσει τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς στη Ρωσία, παρά το γεγονός ότι οι δυνάμεις του Κρεμλίνου δεν έχουν καταφέρει να το καταλάβουν στο σύνολό του σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή.







Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.